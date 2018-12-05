العاصمة الإدارية الجديدة: الانتهاء من المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية عام 2023

كتب أحمد حسن

أكد اللواء محمد خليل، رئيس قطاع التكنولوجيا بالعاصمة الادارية الجديد،ة، أن العاصمة الإدارية، تعد من أهم المشاريع التي تعمل عليها الحكومة، وهي مصممة لتكون مدينة ذكية مستدامة.

وأضاف اللواء محمد خليل، أنه تم إعداد أكثر من دراسة من خلال زيارة عدة مدن ذكية حول العالم مثل "دبي وسنغافور والصين" من أجل معرفة أحدث التكنولوجيا والانظمة المستخدمة في المدن الذكية، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق نتائج هذه الدراسات علي العاصمة الإدارية الجديدة و13 مدينة أخري تحت الإنشاء.

وأوضح اللواء محمد خليل، أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون مدينة خضراء شاملة كل الرؤي والأهداف المحددة من خلال فريق متخصص مكون من عدة وزارات، حيث تم وضع نموذج محدد للمدينة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة متضمنة 5 ركائز رئيسية منها المدينة الآمنة والمدينة الرقمية والمدينة المتصلة والمدينة المتكاملة ونموذج يمكن تكراره في مدن أخري.

وأكد أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة عام 2023، مؤكدا أن نموذج المدينة الذكية سيستحوذ على إعجاب وانبهار المواطنين.

وأكد أن التحدي الرئيسي الذي تمت مواجهته أثناء التخطيط للعاصمة الإدارية هو وضع نموذج فريد من نوعه مع مراعاة احتياجات وأهداف و رؤية الدولة، لقد تم وضع النموذج بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وذلك بعد دراسة معايير ايزو للمدن الذكية حول العالم واختيار تطبيق معايير ايزو 37120 للمدن والمجتمعات الذكية، واختتم النقاش بابراز العاصمة الإدارية الجديدة كنموذج خاص يثبت قدرة مصر علي بناء مدن ذكية وفقا لاحتياجتها .