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"الصحة" تناشد المواطنين النزول للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سى

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 06:00 ص
"الصحة" تناشد المواطنين النزول للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سى الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أن حملة 100 مليون صحة منتظمة فى 20 محافظة ويوجد إقبال كبير من المواطنين عليها رغبة فى الكشف المبكر .
 
 
وقال وحيد دوس لليوم السابع، كل الخدمات متوفرة والفرق تعمل بنظام الشفتات صباحا ومساءً وهناك تجاوب كبير مع الفرق  وطالب جموع المواطنين بالنزول للتحليل والعلاج حال ثبوت إصابتهم بأية أمراض .
 
وأضاف أن جميع الكشوفات تخص فقط فيروس سى والأمراض غير المعدية مثل السكر والضغط والسمنة وجميع العلاجات بالمجان .
 

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الصحة

فيرس سى

100 مليون صحة




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