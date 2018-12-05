"الصحة" تناشد المواطنين النزول للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سى

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أن حملة 100 مليون صحة منتظمة فى 20 محافظة ويوجد إقبال كبير من المواطنين عليها رغبة فى الكشف المبكر .

وقال وحيد دوس لليوم السابع، كل الخدمات متوفرة والفرق تعمل بنظام الشفتات صباحا ومساءً وهناك تجاوب كبير مع الفرق وطالب جموع المواطنين بالنزول للتحليل والعلاج حال ثبوت إصابتهم بأية أمراض .

وأضاف أن جميع الكشوفات تخص فقط فيروس سى والأمراض غير المعدية مثل السكر والضغط والسمنة وجميع العلاجات بالمجان .