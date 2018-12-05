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السفير السعودى يلتقى طلبة سعوديين من "أصحاب الهمم"

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 03:44 م
السفير السعودى يلتقى طلبة سعوديين من "أصحاب الهمم" السفير أسامة نقلى خلال الزيارة
كتب مصطفى عنبر
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قام أسامة بن أحمد نقلي صباح، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، بجولة داخل أروقة "مؤسسة " آلاء لذوي الاحتياجات الخاصة"٬ وذلك لتفقد أحوال أبنائه من الطلبة السعوديين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

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وخلال الجولة، قام السفير السعودى بزيارة مراكز التأهيل والتدريب والسكن الداخلي المخصص للطلاب٬ إضافة إلى المرافق التابعة للمؤسسة مثل اسطبلات الخيول٬ وحمامات السباحة٬ وملاعب كرة القدم٬ والعيادة الطبية٬ كما تَعَرَّف على طبيعة الأنشطة التأهيلية والتدريبية المخصصة لكل حالة على حدا.

 

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كما التقى السفير "نقلى" مع أولياء أمور الطلاب واستمع إلى ملاحظاتهم٬ فيما قام منسوبي المؤسسة في ختام الزيارة بتنفيذ عرض مصغر استعرض فيه الطلبة السعوديين مواهبهم الإنشادية٬ والخطابية٬ إضافة إلى مهاراتهم في تنفيذ الأعمال الحرفية والتقنية٬ حيث أشاد السفير السعودى بمستوى الرعاية والتأهيل المقدم لكافة منسوبي المعهد٬ بما فيهم أبناء المواطنين بمختلف أعمارهم ومراحلهم الدراسية٬ وبالخطط والبرامج المقدمة لهم.

 

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وأعرب "نقلي" عن شكره لمديرة المؤسسة والمسؤولين بها وأعضاء هيئة التدريب٬ وأشاد بالملحقية الثقافية٬ والدور المهم الذي تقوم به في متابعة أحوال منسوبي المعهد من المواطنين السعوديين وتقديم الدعم لهم٬ مؤكداً أن اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة يُعَدُ من الأيام المتميزة في العالم، لأنه يهتم بفئة عزيزة على قلوبنا، ويجب الوقوف بجانبها في جميع مجالاتها التعليمية والتدريبية.

 

السفير أسامة نقلى خلال الزيارة
 

وفي ختام الزيارة، حرصت إدارة مؤسسة "آلاء" على تكريم سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، ومنحه درع المؤسسة.

رافق السفير أثناء الزيارة الدكتور خالد النامي الملحق الثقافي السعودي٬ سلطان الحربي رئيس القسم الإعلامي بالسفارة٬ ومنى شداد رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

 

 

 


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السفير السعودى

السفارة السعودية

السعودية

اسامة نقلى

طلبة سعوديون




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