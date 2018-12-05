السعودية تستعرض أسلحة وأنظمة دفاعية خلال مشاركتها فى "إيديكس 2018"

كتب مصطفى عنبر

سجلت المؤسسة العامة السعودية للصناعات العسكرية مشاركة متميزة بمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "أيديكس 2018" الذى استضافته القاهرةللمرة الأولى، وتختتم فعالياته اليوم الأربعاء 5 ديسمبر.

يُعد معرض "إيديكس -2018 " مناسبة جيدة لعرض التقنيات، والمعدات، وأنظمة التسليح والدفاع، والآليات والمركبات المدرعة التى تُنتجها كبريات الدول والشركات على مستوى العالم، كما يضم المعرض ركنًا مخصصًالتكنولوجيا مكافحة الإرهاب.

تشارك بالمعرض هذا العام نحو 373 شركة تمثل 41 دولة، من بينهم 3 دول عربية ووفود رسمية تقارب 57 وفد على مستوى وزير دفاع أو رئيس أركان أو وزيرإنتاج حربى.

المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية استعرضت من خلال جناحها بالمعرض الذى يقام فى مصر للمرة الأولى، مُـنتجات مـصنع الأسـلحةوالـذخـيرة، ومـُنتجات مـصنع الـُمدرعـات والـمعداتالـثقيلة، إضـافـة إلـى مـنتجات مصنع أجهزةالاتصالات العسكرية SDR، ومنتجات مصنع الملابسوالتجهيزات العسكرية.

كما قدمت الـمؤسـسة مـن خـلال جناحها، الـطائـرةغير المأهولة، المنتجة محليًا، والتى تتميز بـخفة وزنهأوقدرتها عـلى الـتخفى والارتفاع بـنحو 16500 قـدم،مـع قدرتها عـلى الـبقاء فـى الـجو لـمدة تصل إلى 8 ساعات، لـتكون بـذلـك أحـد أهم الـوسـائـل الـتييـمكن الاعـتماد عليها فـى أنـظمة الـدفـاع الـعسكريـة،الذى يـضم أيـضاً طـائـرتـى حـارس الأجـواء والـنورسوالـتى يـعمل معهد الأمـير سـلطان لأبـحاث التقنياتالـمتقدمـة على إنشاء وتجهيز خطوط إنتاجهما.

أما قـسم مـنتجات مـصنع الـمدرعـات والـمعداتالـثقيلة فيضم مـنتجات عـدة، منها المركبة "طـويـق 2"والـتى تـتميز بقوة محركها وسـعة حمولتها، وقدرتهاالـعالـية عـلى الـتكيف مـع أصـعب الـظروف الـمناخـية والصحـرأويـة فـى الـمملكة، وكذلك عـربـة الـدوريـاتالـمدرعـة وهى مركبة خـفيفة تـمتاز بمتانتها،وتتناسـب مـع مـتطلبات المهام الـمختلفة لـكافـةالـقطاعـات الـعسكريـة والأمـنية. كما تم استعراضعربـة الـشحن الـعسكريـة ذات الـمواصـفاتوالتجهيزات الـمتقدمـة (تـاتـرا)، وعـربـة "الشـبل 2"ذات الـدفـع الـربـاعـى بـأحـجام ومـواصـفات مـتعددة.