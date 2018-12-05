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الجيزة تدفع بـ 50 سيارة لشفط مياه الأمطار وترفع درجات الاستعداد لطقس الغد

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 03:24 م
الجيزة تدفع بـ 50 سيارة لشفط مياه الأمطار وترفع درجات الاستعداد لطقس الغد أمطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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دفعت محافظة الجيزة بـ 50 سيارة شفط مياه تابعة للأحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمواجهه سقوط الأمطار، بالتزامن مع هطول الأمطار اليوم الأربعاء.
 
وتمركزت سيارات شفط المياه بعدة أماكن تتجمع فيها مياه الأمطار، وفق خطة انتشار أعدتها المحافظة بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى ومياه الشرب.
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ورؤساء الأحياء بالدفع بمواتير الشفط بالأنفاق وتجهيز غرف العمليات من خلال الخط الساخن برقم 114 ورقم هيئة النظافة16809 والصرف الصحى 125  بالتنسيق بين المحافظة وتلك الجهات  لتلقي شكاوى المواطنين بأماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها.
 
ووجه راشد بالتركيز على المناطق التي تشهد تجمعات المياه أهمها الانفاق ومطالع ومنازل كوبرى 15 مايو وجامعة الدول العربية ومحور صفط اللبن من جهة شارع السودان وميدان لبنان وكوبري فيصل وكوبري الجيزة وكوبري العمرانية ووالي لما لها من أهمية كبيرة وتأثير على الحركة المرورية بالمحافظة.
 
 
 

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