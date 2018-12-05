التعليم تفوز بجائزة تحدى الأمية عن فئة الحكومات

صرح أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأنه في ضوء الجهود المبذولة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لتحديث وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي في مصر وذلك في إطار المشروع القومى للتعليم، فقد فازت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بجائزة تحدى الأمية عن فئة الحكومات وذلك خلال انعقاد قمة المعرفة 2018 والتى تعقد على مدار يومين بمدينة دبى، حيث تسلم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الجائزة من الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولى عهد دبى.

جدير بالذكر أن القمة تشهد مشاركة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تطوير التعليم ما قبل الجامعى من رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، وتعد القمة منصة سنوية دولية رائدة، تجمع تحت مظلتها نخبة من صناع القرار والأكاديميين والمختصين من جميع أنحاء العالم، يتم خلالها بحث ومناقشة أهم وأبرز القضايا المعنية بعمليات إنتاج ونشر وصناعة المعرفة وبناء مجتمعات قائمة عليها، وتسلط الدورة الخامسة للقمة الضوء على رؤية الإمارات 2021 لبناء اقتصاد تنافسى قائم على الاستثمار فى المعرفة، وداعم لمفاهيم الابتكار والإبداع وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة فى تعزيز رفاهية ورخاء الإنسان؛ لتأسيس جيل متميز من رواد الأعمال ضمن بيئة أعمال محفزة.

وستشهد القمة تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والتى يتم منحها لمن حققوا إنجازات معرفية فى شتى المجالات، والفائزين بـتحدى الأمية بدورته الأولى، الهادف إلى محو أمية 30 مليون شاب وطفل عربى حتى عام 2030.