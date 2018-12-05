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التعليم": امتحان أولى ثانوى التجريبى من المنهج وموضوعات التيرم الأول

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 09:00 ص
التعليم": امتحان أولى ثانوى التجريبى من المنهج وموضوعات التيرم الأول طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى التى تعقد 13 يناير المقبل وتنتهى 24 من نفس الشهر من كتاب الوزارة والموضوعات التى درسها الطالب خلال الترم الأول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسئلة سوف تخاطب عقلية الطالب لقياس قدرته على الفهم والتذكر، مشيرة إلى أنه لا داعى لأن يتوتر أى طالب أو يحصل على درس خصوصى لأن الامتحان ليس به نجاح أو رسوب، مشددة على ضرورة ذهاب الطلاب إلى لجان الامتحانات لتدريب أنفسهم على التقييم الجديد.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أولياء الأمور عدم الحديث عن الدرجات والتركيز فقط على فلسفة ومضمون الامتحان لأنه سوف يساعد الطلاب فى تحقيق الفهم والتذكر وإكساب مهارات معينة تساعده على بناء شخصيته.


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