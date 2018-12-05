البابا تواضروس يلقى عظته من كنيسة العذراء والأنبا بيشوى بالكاتدرائية

وائل ربيعى

ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء، من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوى بالأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور أساقفة من المجمع المقدس والكهنة وشعب الكنيسة.

وأكد البابا تواضروس الثاني – خلال كلمته – ضرورة أن يعتمد الإنسان على الله فى كل أمر وألا يعتمد على اى شئ آخر، وأن يكون اتكال الإنسان على الله كامل فى كل أمور الحياة، لافتا إلى أن "أيوب الصديق" عندما دخل فى تجارب عديدة كان كل اعتماده في هذه الضيقات على الله فقط.

وقال البابا تواضروس إنه على الإنسان عندما يتعرض لضيقات في الحياة يتمسك بالله وأن يكون لديه ثقة تامة في أنه قادر على ايجاد الحلول لكل المشكلات، منوها إلى أن عطايا الله كثيرة كل صباح ولكن المهم أن يشعر الانسان بهذه الاحسانات والنعم التى يمنحها الله لكل الناس.

وأضاف بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه عندما يسلم الانسان كل أمور حياته إلى الله سيجد أن كل الأبواب مفتوحة خاصة في أوقات المحنة والضيق، موضحا ضرورة أن يقدم الانسان أوقات روحية لله يتقرب إليه فيها من خلال الصلاة والصوم وتقديم توبة حقيقية عن كل شر وخطية.