video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 09:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس يلقى عظته من كنيسة العذراء والأنبا بيشوى بالكاتدرائية

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 08:34 م
البابا تواضروس يلقى عظته من كنيسة العذراء والأنبا بيشوى بالكاتدرائية البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية
وائل ربيعى
إضافة تعليق

ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء، من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوى بالأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور أساقفة من المجمع المقدس والكهنة وشعب الكنيسة.

وأكد البابا تواضروس الثاني – خلال كلمته – ضرورة أن يعتمد الإنسان على الله فى كل أمر وألا يعتمد على اى شئ آخر، وأن يكون اتكال الإنسان على الله كامل فى كل أمور الحياة، لافتا إلى أن "أيوب الصديق" عندما دخل فى تجارب عديدة كان كل اعتماده في هذه الضيقات على الله فقط.

وقال البابا تواضروس إنه على الإنسان عندما يتعرض لضيقات في الحياة يتمسك بالله وأن يكون لديه ثقة تامة في أنه قادر على ايجاد الحلول لكل المشكلات، منوها إلى أن عطايا الله كثيرة كل صباح ولكن المهم أن يشعر الانسان بهذه الاحسانات والنعم التى يمنحها الله لكل الناس. 

وأضاف بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه عندما يسلم الانسان كل أمور حياته إلى الله سيجد أن كل الأبواب مفتوحة خاصة في أوقات المحنة والضيق، موضحا ضرورة أن يقدم الانسان أوقات روحية لله يتقرب إليه فيها من خلال الصلاة والصوم وتقديم توبة حقيقية عن كل شر وخطية. 

 


إضافة تعليق

البابا تواضروس

العظة الاسبوعية

كنيسة العذراء




لا تفوتك
وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى لـ7.5 أو 8% بحلول 2022

وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى لـ7.5 أو 8% بحلول 2022

معرض إيديكس 2018.. الأيدى المصرية تبدع فى صناعة سيارة "هاند ميد".. "كليوباترا" أو "نفرتيتى" تعمل بالبنزين والكهرباء وتدور أتوماتيكيا.. أحمد شوقى: الموديل يعود 1932 وأصنعها بالطلب وستطرح بالأسواق قريبا.. صور

معرض إيديكس 2018.. الأيدى المصرية تبدع فى صناعة سيارة "هاند ميد".. "كليوباترا" أو "نفرتيتى" تعمل بالبنزين والكهرباء وتدور أتوماتيكيا.. أحمد شوقى: الموديل يعود 1932 وأصنعها بالطلب وستطرح بالأسواق قريبا.. صور

وفد فرنسى يزور العاصمة الإدارية..المتحدث باسم العاصمة: الوفد مكون من 8 شركات وطلب إجراء جولة بالموقع قبل ضخ استثمارات..ويؤكد:النقل الجماعى والبنية التحتية عناوين للمشروعات المقرر إنشاؤها بمعرفة الشركات الفرنسية

وفد فرنسى يزور العاصمة الإدارية..المتحدث باسم العاصمة: الوفد مكون من 8 شركات وطلب إجراء جولة بالموقع قبل ضخ استثمارات..ويؤكد:النقل الجماعى والبنية التحتية عناوين للمشروعات المقرر إنشاؤها بمعرفة الشركات الفرنسية

شارك برأيك.. هل تؤيد عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلى للمرة الرابعة؟

شارك برأيك.. هل تؤيد عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلى للمرة الرابعة؟

إخلاء سبيل رانيا يوسف بعد التحقيق معها بواقعة الفستان والتحريض على الفسق

إخلاء سبيل رانيا يوسف بعد التحقيق معها بواقعة الفستان والتحريض على الفسق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة