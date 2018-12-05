الأمم المتحدة: المعارضة تتعاون مع داعش فى سوريا

قالت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن لديها تقارير عن أن تنظيم داعش الإرهابى يعدم من يعتقد أنهم يتعاونون مع مقاتلى المعارضة فى محافظة دير الزور بشرق سوريا.

وعبرت باشليه فى مؤتمر صحفى فى جنيف عن قلقها العميق على 7 آلاف مدنى قالت إنهم محاصرون بين مقاتلي داعش الذين يمنعونهم من مغادرة دير الزور، وبين الضربات الجوية التى ينفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وأضافت "لدينا أيضا تقارير عن أن تنظيم داعش يعدم من يعتقد أنهم يتعاونون مع قوات سوريا الديمقراطية أو أطراف أخرى فى الصراع" وتابعت أن المدنيين يستخدمون "كرهائن وأوراق مساومة" فى الصراع.