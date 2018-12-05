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الأرصاد تحذر من طقس الغد وتناشد الصيادين عدم النزول لعرض البحر

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 11:27 ص
الأرصاد تحذر من طقس الغد وتناشد الصيادين عدم النزول لعرض البحر توقعات طقس الغد
كتب محمود راغب
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ناشد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بتوخى الحذر من طقس الغد أثناء السير وارتداء الملابس الثقيلة المناسبة، فضلا عن مناشدة السائقين بتوخى الحذر على الطرق والتأكد من فحص السيارات قبل السفر واتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة، نظرا لكثافة الشبورة المائية.
 
ووجه رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، نصائح للصيادين بتجنب النزول لعرض البحر بسبب نشاط الرياح وسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، فى طقس الغد.
 
وكشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الغد يشهد نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس وإلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ويكون الطقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا.
 
 
 

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