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استمرار غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 11:40 ص
استمرار غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية بوغاز الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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تواصل هيئة ميناء الإسكندرية فى غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة اليوم الثانى على التوالى نظرا لسوء الأحوال الجوية مع انتظام حركة الشحن والتفريغ بالميناء.

 

وكانت قد قررت إدارة حركة السفن قررت غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة نظرًا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التى لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل أمن.

 

كما تواصل عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من والى الميناء تستمر بشكل طبيعى رغم غلق البوغاز.


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