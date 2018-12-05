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استقالة 14 نائبا من البرلمان الإيرانى احتجاجا على ميزانية محافظة اصفهان

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 11:18 ص
استقالة 14 نائبا من البرلمان الإيرانى احتجاجا على ميزانية محافظة اصفهان البرلمان الإيرانى - صورة أرشيفية
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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قدم 14 نائبا بالبرلمان الإيرانى من مدينة اصفهان استقالات جماعية لهيئة رئاسة البرلمان، احتجاجا على تجاهل الموازنة العامة للعام الجديد مشروعات إمدادات المياه بالمحافظة.

 

وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، كشف النائب أكبر تركى نائب منطقة فريدون شهر عن الاستقالات الجماعية لنواب محافظة اصفهان.

 

وأضاف تركى أن مشاريع توصيل المياه لمحافظة اصفهان، قد تم حذفها من الموازنة العامة للعام المالى المقبل.

 

ووقعت إيران فى معضلة الموازنة الجديدة بعد حزمتى العقوبات الأمريكية التى فرضت على قطاعات حساسة فى أغسطس ونوفمبر الماضيين.

 

وقوضت الحزمة الثانية صادرات طهران النفطية حيث تعتمد على عوائد مبيعات النفط اعتماد كلى فى ميزانيتها، الأمر الذى تسبب فى أزمة لطهران قد تؤدى إلى تقليص موازنتها العامة الجديدة.


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