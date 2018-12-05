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إندبندنت: خطوات حاسمة نحو إجراء استفتاء ثانى على بريكست

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 12:33 م
إندبندنت: خطوات حاسمة نحو إجراء استفتاء ثانى على بريكست تريزا ماى
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن الضغط من أجل إجراء استفتاء نهائى بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قد اتخذ خطوات حاسمة فى لندن وبروكسل قبل أسبوع فقط من الرفض المتوقع من قبل البرلمان البريطانى لخطة رئيسة الوزراء تريزا ماى للخروج.

 

وكان أعضاء مجلس العموم البريطانى قد قاموا بخطوة مهمة أمس، الثلاثاء، بتأييد خطة تمنح المجلس سلطة أكبر فى تحديد ما سيحدث لو تم رفض نهج ماى. وقبلها بساعات قليلة فى بروكسل، أشارت محكمة العدل الأوروبية إلى إنها ستحكم بأن بريطانيا تستطيع إلغاء خروجها من الاتحاد الأوروبى بشكل أحادى، لو أرادت ذلك.

 

ورأت الإندبندنت، أن هذين التطورين يقدمان لأعضاء البرلمان وسيلة لتأمين إجراء استفتاء جديد، ووضوح قانونى بأن بإمكانهم وقف عملية البريكست لو قرر الرأى العام البقاء فى الكتلة الأوروبية.

 

وتابعت الصحيفة قائلة، إن ضعف الحكومة البريطانية تجلى مرة أخرى مع خسارتها ثلاثة مرات متعاقبة فى البرلمان من بينها هزيمة غير مسبوقة أسفرت عن وعد منها بنشر المشورة القانونية بشأن خطة ابريكست المقترحة.

 

من ناحية أخرى، وصف الكاتب البريطانى توم باك يوم أمس بأنه الأسوأ فى المسيرة السياسية لتريزا ماى، حتى الآن، فى انتظار ما سيحدث الأسبوع المقبل عندما يصوت البرلمان على موقفه من خطتها بشأن البريكست، والتى من المتوقع أن يتم رفضها.


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