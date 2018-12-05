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إلغاء التحذير من موجات تسونامى عقب زلزال كاليدونيا بالمحيط الهادى

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 12:20 م
إلغاء التحذير من موجات تسونامى عقب زلزال كاليدونيا بالمحيط الهادى مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
واشنطن(أ ش أ)
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أعلن مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامى)، اليوم الأربعاء، أنه تم إلغاء التحذير من وقوع الموجات فى أعقاب الزلزال، الذى بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر وضرب منطقة فى جنوب المحيط الهادى تقع بالقرب من كاليدونيا الجديدة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أن المركز قد أعلن فى وقت سابق أنه تم رصد موجات تسونامى، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

من جانبه، أعلن مركز المسح الجيولوجى الأمريكى أن سلسلة من التوابع الزلزالية ضربت المنطقة فى أعقاب الزلزال، مشيرا إلى أن اثنين منهما بلغت قوتهما 5.9 درجة على مقياس ريختر.

 


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