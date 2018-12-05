إصابة أكثر من 30 شخصا إثر سقوط حافلة فى واد شمال شرق الهند

نيودلهى(أ ش أ)

أصيب أكثر من 30 شخصا بجروح إثر سقوط الحافلة التى كانت تقلهم فى واد بمنطقة "دالاى" فى ولاية "تريبورا" شمال شرق الهند.

وذكرت شبكة "إن دى تى فى" الهندية اليوم الأربعاء، أنه تم إنقاذ جميع ركاب الحافلة التى كانت متجهة إلى "أجارتالا" من قبل الشرطة والسكان المحليين ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وقام عدد من المسئولين البارزين بزيارة المصابين فى المستشفى التى تم نقلهم إليها، حيث أكدوا لهم أن الولاية ستتحمل جميع النفقات الطبية لحين انتهاء علاجهم.

ووفقا للأطباء فإن 22 شخصا يرقدون فى حالات حرجة.. ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه السلطات أنها ستبدأ التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات وقوع الحادث.