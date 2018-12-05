إحالة محافظ المنوفية السابق للجنايات لحصوله على 58 مليون كسب غير مشروع

كتب إبراهيم قاسم

أحال جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، وآخرين إلى محكمة الجنايات لحصوله لنفسه وغيره على كسب غير مشروع، بقيمة 58 مليون جنيه باستغلال النفوذ.

وتسلمت محكمة استئناف القاهرة، ملف القضية، حيث تم تحديد جلسة أمام دائرة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أبو الأسرار وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد فؤاد أبو حسن، وجائر السعيد الجزار.





وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بجهاز الكسب غير المشروع أن المتهم قام بالحصول لنفسه على كسب قدره 58 مليوناً و795 ألفا و942 جنيها، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على مبلغ 27 مليوناً و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مبانى المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وحدد المحافظ قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه على غير الحقيقة، فى حين أن قيمتها الفعلية لا تتعدى مبلغ 12 مليون جنيه، بجانب قيامه بغسل الأموال باستثمارها فى شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.