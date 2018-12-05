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أوكرانيا تطالب مقدونيا بفرض عقوبات على روسيا

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 04:14 م
أوكرانيا تطالب مقدونيا بفرض عقوبات على روسيا رئيس وزراء اوكرانيا
أ ش أ
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دعت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي إيفانا كليمبوش-تسينتسادز مقدونيا إلى فرض عقوبات على روسيا، وذلك خلال لقائها رئيس الوزراء المقدوني زوران زائيف أثناء زيارة عمل قامت بها لكرواتيا.

وقالت تسينتسادز - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الأربعاء - إن "روسيا لا تظهر أي تقدم في تنفيذ قرارات الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي فيما يتعلق بالعدوان العسكري الروسي ضد أوكرانيا"، مشيرة إلى "الاستفزازات الأخيرة التي قامت بها روسيا في بحر آزوف، وانتخابات 11 نوفمبر الزائفة في دونباس، وعدم وجود تقدم في مسألة إطلاق سراح المسجونين السياسيين الأوكرانيين".

وطالبت المسؤولة الأوكرانية جمهورية مقدونيا - باعتبارها دولة صديقة ومرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي - بفرض عقوبات على روسيا والانضمام للسياسة الأوروبية في ذلك الاتجاه.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان التحديات المشتركة والأهداف الاستراتيجية لمواجهة التدخل الروسي والتطورات في طريق عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، على حد قول الوكالة.

ومن جانبه، قال زائيف إن عضوية مقدونيا في حلف الناتو تعني إحلال السلام والاستقرار في البلاد، معبرا عن أمله في انضمام أوكرانيا للحلف في المستقبل.

 


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