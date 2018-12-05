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أهالى بحوض الميدان يعترضون حملة إزالة تعديات الأراضى الزراعية بالمرج

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 03:16 م
أهالى بحوض الميدان يعترضون حملة إزالة تعديات الأراضى الزراعية بالمرج إزالة تعديات على أراضى زراعية
كتب سيد الخلفاوى
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اعترض عدد من أهالى حوض الميدان، بمنشأة البرج التابعة لحى المرج بالقاهرة، حملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، بالوقوف أمام معدات الهدم، والتى تنفذها المحافظة بالتعاون مع مديرية الزراعة وشرطة المرافق، وشرطة قسم المرج.
 
وسيطرت شرطة قسم المرج على الموقف، وأمنت حملة الإزالة، وأزالت الحملة تعديات على مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية، عبارة عن أسوار وجمالون.
 
وشارك فى الحملة إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والمهندس السيد حامد مدير مديرية الزراعة بالقاهرة، واللواء على عبد الله، رئيس حى المرج، والنقيب محمد طلعت قائظ شرطة المرافق بحى المرج.
 
ومن المقرر أن تستمر الحملة لمدة يومان لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.
 
 

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