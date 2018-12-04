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يونيفيل: نجرى اتصالات لحفظ الاستقرار على الحدود بين لبنان وإسرائيل (صور)

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:06 م
يونيفيل: نجرى اتصالات لحفظ الاستقرار على الحدود بين لبنان وإسرائيل (صور) قوات اليونيفيل ـ صورة أرشيفية
بيروت (أ ش أ)
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أعلنت قوات الأمم المتحدة فى لبنان (يونيفيل) أنه تجرى اتصالات مع جميع الأطراف المعنية للحفاظ على الهدوء والاستقرار على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

أعلام لبنان وفلسطين وحزب الله فى المنطقة الحدودية
أعلام لبنان وفلسطين وحزب الله فى المنطقة الحدودية

 

وطالبت قوات الأمم المتحدة فى لبنان- حسبما نقلت صحيفة (اللواء) اللبنانية اليوم الثلاثاء، كل الأطراف باستخدام آليات الاتصال والتنسيق التابعة لليونيفيل لحفظ الهدوء على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل
المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل

 

وكان الجيش الإسرائيلى قد أعلن صباح اليوم أنه بدأ عملية الدرع الشمالى الليلة الماضية لكشف وتدمير أنفاق عابرة للحدود بناها حزب الله اللبنانى على طول الحدود اللبنانية وشمال إسرائيل.

المنطقة الحدودية
المنطقة الحدودية
جانب من المشهد على الحدود بين إسرائيل ولبنان
جانب من المشهد على الحدود بين إسرائيل ولبنان
جانب من المنطقة الحدودية
جانب من المنطقة الحدودية
جنود إسرائيليون
جنود إسرائيليون
حالة من القلق على الحدود بين إسرائيل ولبنان
حالة من القلق على الحدود بين إسرائيل ولبنان
سيارات عسكرية إسرائيلية
سيارات عسكرية إسرائيلية
عدد من الجنود الإسرائيليين
عدد من الجنود الإسرائيليين
كمين أمنى إسرائيلى
كمين أمنى إسرائيلى
منطقة عسكرية
منطقة عسكرية
مواطنون يتابعون التطورات فوق أسطح أحد المنازل
مواطنون يتابعون التطورات فوق أسطح أحد المنازل

 


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