وكيل تصديرى المفروشات: اجتماعات متواصلة لصرف المساندة التصديرية

كتب عبد الحليم سالم

أكد اللواء محمود أمين، وكيل المجلس التصديرى للمفروشات أن المجالس التصديرية اتفقت على عقد اجتماعات متواصلة بمعدل اجتماع كل يوم اثنين أسبوعيا بهدف صرف المساندة التصديرية للشركات والبالغة نحو 9 مليارات جنيه.

وقال أمين لـ"اليوم السابع" إن الشركات تتحمل أعباء كبيرة نتيجة أسعار الطاقه والتكاليف مما يضعف من قدرتها التنافسية فى العالم الخارجى، وبالتالى فإن المساندة التصديرية، أو برنامج رد الأعباء كفيل بتحقيق التوازن للشركات، وتسهيل كمهمتها فى منافسة تركيا والصين والهند ودول شرق آسيا، والتى تدعم صناعات المفروشات والغزل والنسيج بشكل كبير، موضحا أن مبلغ الـ 504 ملايين جنيه الذى أعلن عنه وزير المالية كدفعة أولى للمصدرين لم يتم صرفه .

وأضاف اللواء محمود أمين أن المجالس عقدت اجتماعها الأول مساء أمس وستعقد الاجتماع المقبل يوم الاثنين المقبل، لبحث مقترحات متعلقة بصرف المساندة المتأخرة بحيث تمكن الشركات من استعادة عافيتها، وتتمكن من زيادة الصادرات كهدف قومى ووفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحيث يتم زيادة موارد النقد الاجنبى لمصر ونقلل الفجوة بين الصادرات والواردات.

وكان رؤساء المجالس التصديرية، اتفقوا فى اجتماعهم، على طرح 3 مقترحات أمام الحكومة بديلة عن تأخر صرف المساندة التصديرية، وهى أولا، وضع جدول بأسماء المستحقين لمتأخرات المساندة التصديرية يتضمن جدول زمنى بمواعيد الصرف، ثانيا، إجراء مقاصة لمستحقات المساندة التصديرية للمصدرين مقابل مديونياتهم للجهات الحكومية، ثالثا، منح الدولة أراضى زراعية أو صناعية لكبار المصدرين مقابل مستحقاتهم.