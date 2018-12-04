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وكالة الفضاء الروسية تعلن تعرضها لهجوم إلكترونى

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 09:27 ص
وكالة الفضاء الروسية تعلن تعرضها لهجوم إلكترونى وكالة فضاء روسية
كتب- هاشم الفخرانى
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أعلن المتحدث باسم وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" فلاديمير أوستيمينكو، عن تعرض الوكالة إلى هجوم إلكترونى، لمنع روسيا من إعادة ريادتها فى الفضاء وإظهار المؤسسة الحكومية، بمظهر "الملتهم لأموال الدولة".

 

وقال أوستيمينكو لوكالة "سبوتنيك"، "بدأت إعادة التشكيل فى هذا المجال لإنشاء شركات صناعية متخصصة، بالصواريخ وبناء المحركات وصنع الأجهزة. وبدأت "روسكوسموس" بالتحرك. ربما يكون الهجوم المعلوماتى بهذا الصدد. هناك جهات خارجية وداخلية لا تريد أن تستعيد روسيا مكانتها القيادية فى الفضاء".

 

وأشار إلى أن تلك الجهات تحاول بشكل ممنهج تصوير "روسكوسموس" على أنه أكبر المدينين، كما يخلقون صورة الصناعة، التى "تلتهم أموال الدولة"، مؤكدا أن الهدف هو حرمان وكالة الفضاء من الدعم فى تشكيل ميزانية الصناعة، التى تقل اليوم نحو 20 مرة عن ميزانية "ناسا".

 

وطلب المتحدث من المجتمع ووسائل الإعلام احترام صناعة الصواريخ الفضائية، التى تخلق درعا نوويا للوطن وأحدث التقنيات الرقمية.

 

ونوه إلى أن وكالة الفضاء الروسية تؤيد التعاون الكامل مع وسائل الإعلام الذى ينوى الانغلاق عن التواصل معها.


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