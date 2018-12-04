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وزير خارجية كوريا الشمالية يزور الصين بعد غد

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:39 ص
وزير خارجية كوريا الشمالية يزور الصين بعد غد رئيس كوريا الشمالية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن وزير خارجية كوريا الشمالية "ري يونج هو" سيزور الصين خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" -خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن زيارة "يونج هو" تأتي بناء على دعوة من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي".

وأضاف شوانج أن الوزير الكوري سيلتقي خلال زيارته عددًا من كبار المسؤولين الصينيين، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الصيني سيعقد لقاء معه خلال الزيارة للتباحث بشأن العلاقات الثنائية وفرص تعزيز التعاون، والقضية النووية في شبه الجزيرة الكورية.

 


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