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وزير النقل: أهمية كبيرة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:25 ص
وزير النقل: أهمية كبيرة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات من فعاليات ورشة عمل الشراكة مع القطاع الخاص
كتب رضا حبيشى
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شارك الدكتور هشام عرفات وزير النقل، فى ورشة عمل الشراكة مع القطاع الخاص في مجال البنية التحتية، التى نظمتها وزارة المالية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية و السفير البريطاني بالقاهرة  جيفري آدامز وجيفري دونادسون المبعوث التجاري البريطاني.
 
وفى كلمته خلال ورشة العمل أكد وزير النقل أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص كأحد المصادر الهامة في مجال تمويل  المشروعات خاصة مع الطلب المتزايد على النقل وفي ظل التطور والتحديث الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر مشيرا الى أن وزارة النقل قامت في ظل الارادة السياسة الكبيرة الداعمة لتطوير وتحديث كافة عناصر منظومة النقل في مصر  وفي ظل توجهات الحكومة المصرية بتقديم خدمات نقل جيدة تليق بمكانة مصر الدولية قامت بتعديل قانون السكك الحديدية بما يسمح  باشراك القطاع الخاص في اعمال الصيانة والتطوير كما وافق  مجلس الوزراء على قانون تنظيم الملاحة النهرية ضمن خطة تفعيل النقل النهري ونقل البضائع مشيرا الى ان هناك موانيء نهرية سيتم طرحها للمستثمرين مشيرا الى  إدخال تعديلات على قانون الهيئة القومية للأنفاق 
 
وأوضح الدكتور هشام عرفات ان الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لديها خطة لانشاء عدد من الموانئ الجافة مثل موانئء 6 أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء ميناء جاف فى مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 100 فدان،  "الميناء الجاف والمركز اللوجستى بأكتوبر" لافتا الى اهمية تفعيل أنشطة الموانئ الجافة، لتخفيف حركة نقل البضائع بريًا وعن طريق السكك الحديدية، وتوفير خدمات التخليص الجمركى بالمناطق الصناعية الكبرى، ضمن خطة الدولة 2030 لتوفير كافة التيسيرات لحركة تداول البضائع والحاويات ؛مضيفا انه في مجال النقل البحرى يوجد العديد من الفرص الاستثمارية خاصة فى مجال الترانزيت وفي ومجال المحطات المتعددة الأغرض.
 
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