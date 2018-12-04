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وزير الطيران يبحث مع وزير التجارة الأيرلندى تسيير رحلات الشارتر لتشجيع السياحة

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 06:51 م
وزير الطيران يبحث مع وزير التجارة الأيرلندى تسيير رحلات الشارتر لتشجيع السياحة وزير الطيران ووزير التجارة الأيرلندى
كتب أحمد حمادة
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التقى الفريق يونس المصرى ، وزير الطيران المدنى بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء ، بات برين ،  وزير التجارة الأيرلندى والوفد المرافق له والذى يضم خبراء من مجالات مختلفة بأيرلندا.
 
وخلال اللقاء استعرض وزير الطيران مع نظيره الإيرلندي  ،تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجالات الطيران المختلفة  ، وبخاصة مجال اِدارة المطارات والتدريب وتأجير وصيانة الطائرات خاصة أن ايرلندا من أكبر الدول فى هذا المجال على مستوى العالم بالاضافة الى مجال ادارة الاسواق الحرة حيث لدى ايرلندا خبرة كبيره فى مجال الاسواق الحرة
 
 
وناقش الوزيران ،  دراسة تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة و دبلن كما بحثا إمكانية تسيير رحلات شارتر لتشجيع السياحة الوافدة الى مصر من ايرلندا وخاصة سياحة الْيَوْمَ الواحد باستخدام مطار سفنكس لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمنطقة أهرام الجيزة وسقارة ولاسيما انه سيتم افتتاح المتحف الكبير للآثار خلال عام 2020 .
 
كما أطلع الفريق يونس المصرى ، الوزير الإيرلندي ،  على المشروعات المستقبليه التى يقوم بها قطاع الطيران المدنى المصرى والمزايا التي تمنحها الوزارة للمستثمرين الأجانب مؤكداً على حرصه الشديد على تعزيز آليات التعاون بين البلدين، واتفقا الجانبان على وضع خطة مستقبلية وتبادل الوفود بين البلدين في الفترة القادمة لبحث مشروعات التعاون وزيادة فرص الاستثمار بين مصر وإيرلندا وبخاصة فى مجال الطيران المدني.
 
 
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