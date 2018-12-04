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وزير الرى: نحرر محاضر فورية لكافة التعديات على مخرات السيول

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 06:00 ص
وزير الرى: نحرر محاضر فورية لكافة التعديات على مخرات السيول مخرات السيول - أرشيفية
كتبت أسماء نصار
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أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تقوم بتحرير المحاضر الفورية لكافة التعديات على مخرات السيول بصفة فورية ، فضلا عن تنفيذ الإزالات، مشيرا الى أنه تم تنفيذ أكثر من 80% من تلك المخالفات بالتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية .
 
 وأضاف عبد العاطى فى تصريحات صحفية، أن الوزارة تقوم بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، بالتأكيد على عدم البناء أو التوسع في البناء في محيط مخرات السيول ، ولابد من الرجوع للجهات المختصة التابعة للوزارة وخاصة معهد بحوث الموارد المائية بالمركز القومي لبحوث المياه لعمل كافة الدراسات الهيدرولوجية اللازمة لضمان عدم تعرض الأفراد أو المنشئات للخطر، كما تقوم الوزراة بتنفيذ كافة الأعمال اللازمة للحماية من مخاطر السيول .
 
وأكد عبد العاطى، أن جهود الوزارة واستعدادتها وحسن ادارتها لحصاد مياه الامطار والسيول، إضافة إلى أعمال الحماية من مخاطر السيول التي قامت الوزارة بتنفيذهاخلال الفترة الماضية وأيضا محطات الرفع في الدلتا قد قد أدى إلى استقطاب وتوفير كميات كبيرة من المياه يتم الإستفادة منها ، كما أدت تلك الأعمال إلى توفير الحمايةاللازمة لقرية عرب صالح ومدن نويبع وكاترين ودير ابو حنس وعطا في المنيا وكذلك حماية محافظات البحيرة والإسكندرية وجنوب سيناء وكافة محافظات الصعيد ، كماأن كميات المياه التي هطلت على على مناطق الدلتا خلال الفترة الماضية ساهمت في استكمال ري الأراضي الزراعية ، وتوفير تصرفات مائية تم تخزينها بنهر النيل أمامالقناطر الرئيسية.

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