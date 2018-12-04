وزير التنمية المحلية يرسل تقريرًا للحكومة بشأن مشاركته فى قمة منظمة الحكومات المحلية

كتب أشرف عزوز

أرسل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريراً إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراينة حول مشاركة الوزير فى أعمال القمة الثامنة لمنظمة الدول والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية "UCLGA" التى عقدت فى مدينة مراكش المغربية والتى اختتمت أعمال منذ أيام.

وأكد اللواء محمود شعراوى فى تقريره لرئيس الوزراء أن المشاركة المصرية حظيت بتقدير الجهات المسئولة بالمنظمة وكافة المسئولين المغاربة، وأشار الوزير إلى أن مصر حققت عدداً من المكاسب والنجاحات المهمة من خلال مشاركتها فى الاجتماعات الخاصة بالمنظمة خاصة فى إطار استعدادها لتولى رئاسة الإتحاد الأفريقى لعام 2019.

وأوضح الوزير أنه من هذه النجاحات التى تم الإعلان عنها فى ختام اجتماعات القمة الثامنة الموافقة على إنشاء مقر للمنظمة لدول شمال أفريقيا التسعة بالقاهرة ، وانتخاب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لشغل مقعداً فى المجلس التنفيذى للمنظمة ضمن ثلاثة مقاعد مخصصة لإقليم شمال أفريقيا فى إطار 15 مقعداً بالمجلس، بالإضافة إلى انتخاب كل من محافظ القاهرة (ممثل دائم) ومحافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم لعضوية المجلس الأفريقى للمنظمة والذى يضم 45 عضواً، وأضاف أنه تم أيضاً انتخاب الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط لعضوية "شبكة النساء المحلية المنتخبة كأحد أعضاء مجلس الشبكة من ضمن التسعة مقاعد المخصصة لإقليم شمال أفريقيا بالمنظمة وكذا عضوية مصر بالمكتب التنفيذى الذى يتولى وضع ومتابعة سياسات المنظة والميزانية الخاصة بها.

وأضاف الوزير أن المنظمة تعتزم إلغاء شرط المنتخبات فى عضوية شبكة النشاء المحليات بالنظر لمكانة مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى وسمحت بعضوية مصر فى شبكة النساء المحليات المنتخبة .

وأكد اللواء محمود شعراوى أن المشاركة المصرية فى كافة فعاليات القمة الثامنة للمنظمة تعد إضافة جديدة لرصيد مصر القوى بالقارة الأفريقية خاصة مع اقتراب رئاسة مصر للإتحاد الأفريقى لعام ٢٠١٩ ، وأشار اللواء محمود شعراوى إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسؤولية على عودة مصر بقوة إلى القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن فوز مصر بعدد من المقاعد فى المنظمة تعد ثقة كبيرة فى مصر وقدرتها على الإسهام خلال الفترة المقبلة فى عملية التنمية للمدن والأقاليم الافريقية.

وقال الوزير إن عودة مصر للمشاركة فى اجتماعات المنظمة خلال الفترة المقبلة ستفتح آفاق للتعاون مع نظراءنا فى الدول الأفريقية وتعزيز لدور مصر على الصعيد الأفريقى فى مجال الحكم المحلى واللامركزية.

وأضاف اللواء شعراوى إن قمة المدن الأفريقية والتى شارك فيه نحو ٤٧ وزير تنمية محلية ومسئولين عن المحافظات والمدن ونحو سبعة آلاف مشارك كانت فرصة لعقد مجموعة من اللقاءات الثنائية مع الوزارء والمسئولين المغاربة والأفارقة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للمحافظات المصرية للتفاعل مع المدن والمحافظات فى الدول الأخرى والذين أكدوا جميعاً على قدرة الرئيس السيسى على تحقيق التقدم والتنمية لدول القارة الأفريقية وقيام مصر بدور محورى ورئيسى لمواجهة كافة التحديات التى تواجه أفريقيا، كما رحبوا بعودة مصر القوية للمنظمة.

وكان اللواء محمود شعراوى قد ترأس الوفد المصرى رفيع المستوى الذى شارك فى اجتماعات المنظمة وضم كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، والدكتورة نهال محمد نائبة محافظ البحيرة والسفير الدكتور محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولى والسفير المصرى فى المغرب أشرف إبراهيم ونائب السفير الوزير مفوض محمد خليل.