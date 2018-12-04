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وزير التموين يبحث التعاون مع أوروجواي لتوفير اللحوم الحية والمجمدة

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:19 ص
وزير التموين يبحث التعاون مع أوروجواي لتوفير اللحوم الحية والمجمدة جانب من اللقاء
كتب مدحت وهبة
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التقى  الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وفدا من محافظة فلوريدا بجمهورية أوروجواي الشرقية لبحث التعاون  بين البلدين، حيث يعد السوق المصرى بالنسبة لدولة أوروجواي سوق متنامى وكبير، وأن فرص التعاون المطروحة مع دولة أوروجواي تشمل مجال اللحوم الحية والمجمدة وكذلك الألبان بأنواعها.

وضم الوفد كارلوس إنثيسو، محافظ فلوريدا بجمهورية أوروجواى، وإنريكي ريبيرو سفير دولة أوروجواي، وممثلين في مجالات المجازر والألبان والأغنام والماشية بدولة أوروجواي، وبحضور ممثلى الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلى شعبة الألبان واللحوم باتحاد الصناعة.

وأكد الدكتور على  المصيلحى، فى تصريحات اليوم على قوة  العلاقات المصرية مع أوروجواي الشرقية والتعاون على المستويين الاقتصادى والسياسي ، وان الهدف من هذه الزيارة هي دراسة وزيادة فرص التعاون المشترك بين البلدين والمترتب عليه زيادة التبادل التجارى .

وقد استعرض  محافظ فلوريدا بدولة أوروجواي الشرقية الفرص المتاحة لزيادة الصادرات لمصر وخاصة اللحوم والألبان والحبوب ،حيث ان لأوروجواي علاقات تجارية مع دول اوروبا وأمريكا والصين ولكن هناك توجه جديد لزيادة التعاون مع الدول العربية وخاصة جمهورية مصر العربية نظراً لموقعها الاستراتيجي وثقلها السياسي بمنطقة الشرق الاوسط وبدخولهم مصر يعتبر ذلك نفاذ للسوق الافريقية.

كما اقترح  محافظ فلوريدا نقل الخبرات الفنية وتكنولوجيا صناعة الألبان لمصر، وهو الأمر الذى لاقى ترحيب  من جانب  وزير التموين وذلك لأهمية وتميز الخبرات الأوروجوانية في هذه المجالات.

وأكد سفير أوروجواي أنه منذ زيارة رئيس دولة أوروجواي إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهورية، وهناك توجه من البلدين لتعميق العلاقات الاقتصادية.

وقام الوفد الأوروجواني بتوجيه دعوة  رسمية  لوزير التموين والتجارة الداخلية لزيارة اورجواى الشرقية مع وفد من  المسئولين بالجهات المعنية وأصحاب الأعمال وذلك لدعم زيادة التبادل التجارى بين مصر وجمهورية اورجواى الشرقية.


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المصبلحى

أوروجواي

اللحوم الحية والمجمدة




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