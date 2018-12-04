video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 04:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الاوقاف والمفتى يغادران اليوم للعاصمة الاماراتية للمشاركة بحلف الفضول

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 03:00 ص
وزير الاوقاف والمفتى يغادران اليوم للعاصمة الاماراتية للمشاركة بحلف الفضول د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
إضافة تعليق

يغادر اليوم الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف ،والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ،والدكتور عباس شومان ،وكيل الأزهر السابق ،والدكتور محمد المحرصاوى،رئيس جامعة الأزهر ،والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر ،القاهرة اليوم الثلاثاء ،الى العاصمة الاماراتية ابو ظبى ،وذلك للمشاركة بالملتقى السنوى الخامس "منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة" الذى يسعى إلى ترسيخ قيم التسامح والسلام بين مختلف الديانات، وينبذ كل أشكال التطرف والعنف، خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر، والذى يحظى برعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتي، ليؤسس لحلف فضول عالمى جديد.

 

ومن المقرر أن يشارك فى أعمال الملتقى 800 شخصية من العلماء والمفكرين وممثلى الأديان من 120 دولة، ووزراء الشؤون الإسلامية والمفتون فى العالم الإسلامي، وممثلو المجالس الإسلامية فى أوروبا وأمريكا، ومستشار الرئيس الأمريكى للحريات الدينية، ووفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والهيئات الدولية والإنسانية، ومؤسسات المجتمع المدنى على مستوى العالم، ويناقش خلاله 70 ورقة بحثية محكمة ومقدمة من شخصيات بارزة.

 

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرا الأوقاف والاتصالات يتفقان على تدريب الأئمة فى مجال تكنولوجيا المعلومات

وزير الأوقاف: الدعوة للدين تكون بالموعظة الحسنة والرسول بعث ميسرا

الازهر الشريف

مفتى الجمهورية

وزير الاوقاف

جامعة الازهر

حلف الفضول

منتدى تعزيز السلم

عبد الله بن بيه




لا تفوتك
"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

فيديو.. محمد صلاح يتسلم جائزة المشجعين ويوجه رسالة للجماهير

فيديو.. محمد صلاح يتسلم جائزة المشجعين ويوجه رسالة للجماهير

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة