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وزير الإسكان يصدر قرارا بإنشاء وحدة لتنظيم النقل بالمدن الجديدة

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:21 ص
وزير الإسكان يصدر قرارا بإنشاء وحدة لتنظيم النقل بالمدن الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان
كتب أحمد حسن
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً، بإنشاء وحدة لتنظيم النقل بالمدن الجديدة، ويكون مقرها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحت إشراف المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة، لتنمية وتطوير المدن.
 
وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح: نص القرار على أن تتضمن مهام الوحدة ما يلى: إعداد خطط النقل الجماعى الحضرى الذكى داخل المدن الجديدة، وربطها بالمدن الأم، أو المجاورة، بمحطات النقل الجماعى، وتحديد التصورات للوضع الحالى والمستقبلى مع تطور نمو المدن الجديدة، وإعداد العقود مع المستثمرين والمُشغلين، لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وسائل النقل الجماعى التى تقوم الوحدة بطرحها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمراقبة والإشراف على إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة النقل الذكية وغيرها، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووضع معايير لتقييم مستوى الأداء، ووضع أطر للعقوبات والحوافز والمكافآت للمُشغلين على أساسها، وشراء المعدات والأجهزة من خلال المنح والاستثمارات، التى توفر عمليات المراقبة والإشراف على أنظمة النقل، وتوظيف الأفراد المؤهلين ذوى الخبرة والقدرة على الإدارة والتشغيل، وتدريبهم وفقاً لمهام وحدة تنظيم النقل.
 
ونص القرار الوزارى على إصدار قرار من نائب رئيس الهيئة، لتنمية وتطوير المدن، المشرف على الوحدة، بتشكيل الهيكل الإدارى والفنى لها.

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مصطفى مدبولى

المدن الجديدة




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