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وزيرة الهجرة تهنئ ربان مصرى لحصوله على جائزة أوائل الإمارات لعام 2018

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:33 م
وزيرة الهجرة تهنئ ربان مصرى لحصوله على جائزة أوائل الإمارات لعام 2018 السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب
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هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الربان المصرى تامر مسعود ناظر، ميناء الفجيرة بالإمارات، لحصوله على جائزة أوائل الإمارات لعام 2018 لميناء الفجيرة.

وقالت وزارة الهجرة فى بيان لها، إن الربان تامر نجح فى الحصول على جائزة الإنجاز مدى الحياة من شيب تيك العالمية بالمؤتمر الثامن للخدمات البحرية النفط وصناعة الغاز، وجائزة الإنجاز المتميز عن جنوب آسيا - الشرق الأوسط - أفريقيا من هيئة اللويدز العالمية عام 2017.

والجدير بالذكر أن الربان تامر مسعود كان له دورًا أساسيًا فى تطوير الفجيرة ليصبح ثانى أكبر مصنع للوقود فى العالم كمركز رئيسى وعلى مدار 25 عامًا، كما شارك عن كثب فى التوسع السريع للميناء ومحطات النفط الخاصة به والمجمّعات الجافة، وأسطوله من قاطر الميناء ومنطقة المرساة البحرية.


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