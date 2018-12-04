وزارة العمل السعودية: 3 حالات يجوز فيها نقل كفالة العامل لصاحب عمل آخر

كتب محمود راغب

بحث الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنين نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، فى اجتماع بديوان عام الوزارة بعاصمة المملكة، مع الدكتور إيهاب عبد الحميد القنصل العام بالرياض، أوضاع العمالة المصرية ، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن حقوق العمالة المصرية ببعض الشركات المتعثرة، وكيفية حصولهم على مستحقاتهم المالية، وأحقية العامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر، وبلاغات التغيب الكيدية.

وحضر الاجتماع القنصل أمين حسان، وياسر غازى الملحق العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بمكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية .

وتلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي بالرياض، كشف فيه المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين أن "بن ناصر" أوضح خلال الاجتماع مع القنصل العام ومرافقيه ، أن وزارة العمل السعودية تعكف حاليا على دراسة مقترح بأحقية العامل الوافد فى الانتقال لصاحب عمل آخر إذا انتهى عقده المحدد المدة أو رغب العامل فى الخروج النهائى، منوها إلى الحالات التى يجوز فيها للعامل نقل كفالته لصاحب عمل آخر، ومنها انتهاء رخصة العمل أو عدم استلام العامل لأجره لثلاثة شهور متتالية أو وقوع المنشأة فى النطاق الأصفر أو الأحمر.

وحول موضوع حقوق العمالة المصرية ببعض الشركات المتعثرة أشار نائب وزير العمل بالمملكة، إلى أن تم تشكيل لجنة مصغرة تضم عددا من الوزراء وبعض المستشارين من الديوان الملكى، لدراسة أوضاع تلك الشركات للحفاظ على حقوق العمالة بها وتصفيتها إذا احتاج الأمر لسداد مستحقات العمالة فى القريب العاجل .

وتناول الاجتماع مدى أحقية صاحب العمل فى الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون وجه حق ، أشار نائب وزير العمل إلى أنه يحظر على صاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل، إلا فى حال رغب العامل بذلك، وإلا يتعرض صاحب العمل لغرامة ماليه كبيرة.

ونوه الملحق إلى أن بعض أصحاب العمل يستخدمون آلية بلاغ التغيب عن العمل كوسيلة ضغط على العامل للتنازل عن مستحقاته أو لعدم تمكينهم من البقاء والعمل بشكل نظامى لدى صاحب عمل آخر أو حتى المغادرة دون ترحيل، وهو أمر بالغ الضرر للعامل وأسرته.

وحول هذا الطرح وعد نائب وزير العمل السعودي بدراسة الحالات التى لديها بلاغات تغيب، مستعرضا التطوير والتحديث المستمر للوزارة لخدمة العمل والعمال، ومثال ذلك انتقال الشكاوى العمالية من وزارة العمل إلى وزارة العدل لسرعة البت فى القضايا العمالية، وتقليص فترة التقاضى .

وكان الدكتور بن ناصر نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة ، قد رحب في بداية اللقاء بالقنصل العام ومرافقيه، معربا عن سعادته البالغة مقدما شكره وامتنانه لوزير القوي العاملة محمد سعفان، خاصة فى موضوع النقابات العمالية لخبرته الواسعة فى هذا الشأن .

من جانبه قدم القنصل العام جزيل شكره للدور المهم الذى تقوم به وزارة العمل السعودية لتحقيق التوازن المنشود بين طرفى العملية الإنتاجية واستقرار سوق العمل بالمملكة .

وفى ختام الاجتماع سلم القنصل العام لنائب وزير العمل السعودي ورقتى عمل تحويان أهم المشاكل التى تواجه العمالة المصرية، وبيان بأسماء الشركات المتعثرة فى سداد مستحقات العمالة المصرية للعمل على حلها قريبا.