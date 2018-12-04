video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة العمل السعودية: 3 حالات يجوز فيها نقل كفالة العامل لصاحب عمل آخر

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:21 ص
وزارة العمل السعودية: 3 حالات يجوز فيها نقل كفالة العامل لصاحب عمل آخر محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

بحث الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنين نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، فى اجتماع بديوان عام الوزارة بعاصمة المملكة، مع الدكتور إيهاب عبد الحميد القنصل العام بالرياض، أوضاع العمالة المصرية ، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن حقوق العمالة المصرية ببعض الشركات المتعثرة، وكيفية حصولهم على مستحقاتهم المالية، وأحقية العامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر، وبلاغات التغيب الكيدية.

وحضر الاجتماع  القنصل أمين حسان، وياسر غازى الملحق العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بمكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية .

وتلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي بالرياض، كشف فيه المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين أن "بن ناصر" أوضح خلال الاجتماع مع القنصل العام  ومرافقيه ، أن وزارة العمل السعودية تعكف حاليا على دراسة مقترح بأحقية العامل الوافد فى الانتقال لصاحب عمل آخر إذا انتهى عقده المحدد المدة أو رغب العامل فى الخروج النهائى، منوها إلى الحالات التى يجوز فيها للعامل نقل كفالته لصاحب عمل آخر،  ومنها انتهاء رخصة العمل أو عدم استلام العامل لأجره لثلاثة شهور متتالية أو وقوع المنشأة فى النطاق الأصفر أو الأحمر.

وحول موضوع حقوق العمالة المصرية ببعض الشركات المتعثرة أشار نائب وزير العمل بالمملكة، إلى أن تم تشكيل لجنة مصغرة تضم عددا من الوزراء وبعض المستشارين من الديوان الملكى، لدراسة أوضاع تلك الشركات للحفاظ على حقوق العمالة بها وتصفيتها إذا احتاج الأمر لسداد مستحقات العمالة فى القريب العاجل .

وتناول الاجتماع مدى أحقية صاحب العمل فى الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون وجه حق ، أشار نائب وزير العمل إلى أنه يحظر على صاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل، إلا فى حال رغب العامل بذلك، وإلا يتعرض صاحب العمل لغرامة ماليه كبيرة.

ونوه الملحق إلى أن بعض أصحاب العمل يستخدمون آلية بلاغ التغيب عن العمل كوسيلة ضغط على العامل للتنازل عن مستحقاته أو لعدم تمكينهم من البقاء والعمل بشكل نظامى لدى صاحب عمل آخر أو حتى المغادرة دون ترحيل، وهو أمر بالغ الضرر للعامل وأسرته.

وحول هذا الطرح وعد نائب وزير العمل السعودي بدراسة الحالات التى لديها بلاغات تغيب، مستعرضا التطوير والتحديث المستمر للوزارة لخدمة العمل والعمال، ومثال ذلك انتقال الشكاوى العمالية من وزارة العمل إلى وزارة العدل لسرعة البت فى القضايا العمالية، وتقليص فترة التقاضى .

وكان الدكتور بن ناصر نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة ، قد رحب في بداية اللقاء  بالقنصل العام ومرافقيه، معربا عن سعادته البالغة مقدما شكره وامتنانه لوزير القوي العاملة محمد سعفان، خاصة فى موضوع النقابات العمالية لخبرته الواسعة فى هذا الشأن .

من جانبه قدم القنصل العام جزيل شكره للدور المهم الذى تقوم به وزارة العمل السعودية لتحقيق التوازن المنشود بين طرفى العملية الإنتاجية واستقرار سوق العمل بالمملكة .

وفى ختام الاجتماع سلم القنصل العام لنائب وزير العمل السعودي ورقتى عمل تحويان أهم المشاكل التى تواجه العمالة المصرية، وبيان بأسماء الشركات المتعثرة فى سداد مستحقات العمالة المصرية للعمل على حلها قريبا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القوى العاملة بالبرلمان تناقش أزمة المصانع المتوقفة الأسبوع المقبل

وزير القوى العاملة يعلن صرف 230 ألف جنيه مستحقات متأخرة لـ 4 عمال بالأردن

القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

السعوديه

العمل السعوديه




لا تفوتك
"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة