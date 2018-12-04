نيسان ترجئ اختيار رئيس تنفيذى جديد خلفا لغصن

رويترز

قالت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) إن شركة نيسان فشلت اليوم الثلاثاء فى اختيار رئيس تنفيذى جديد خلفا لكارلوس غصن الذى ألقى القبض عليه ويواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

ولم تذكر الوكالة مصادرها فى النبأ الذى أفاد بأن ثلاثة أشخاص من خارج مجلس إدارة الشركة وكلفتهم نيسان باختيار رئيس تنفيذى جديد أرجأوا اتخاذ قرار بشأن من سيحل محل غصن.

وكلفت نيسان ماساكازو تويودا المسؤول التجارى والصناعى السابق وجان بابتيست دوزان المسؤول التنفيذى المتقاعد فى رينو وسائق سباق السيارات كيكو إيهارا باختيار الرئيس التنفيذى الجديد الذى سيعرض اسمه خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الشركة يوم 17 ديسمبر. ويتعين موافقة المساهمين على أى تغييرات فى المجلس.