موسكو: الاحتجاجات فى فرنسا شأن داخلى

موسكو(أ.ش.أ)

أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميترى بيسكوف، أن الاحتجاجات فى فرنسا هى شأن داخلى، مشيرا إلى أن الأهم ألا تؤدى الاضطرابات إلى ضحايا أو مصابين بين السكان.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال بشأن موقف الكرملين من الاحتجاجات فى فرنسا، "إن هذه الاحتجاجات شأن داخلى بحت، ومن المهم بالنسبة لنا ألا تؤدى هذه الاحتجاجات لضحايا أو إصابات فى صفوف الناس، وخاصة مواطنى روسيا".

وأضاف: "أنه شأن داخلى تماما، وفرنسا شريك مهم لنا فى العلاقات الثنائية والشئون الدولية".