موجز 6.. مصر تبدأ إنتاج النقود البلاستيكية بالعاصمة الإدارية 2020

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها بدء مصر إنتاج النقود البلاستيكية بمطبعة البنك المركزى فى العاصمة الإدارية عام 2020، واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الاستخبارات الأمريكية، وتحذير هيئة الأرصاد من طقس الغد الأربعاء، وتوقيع اللاعب الفلسطينى حامد حمدان للأهلى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة، أن البنك المركزى المصرى، سوف يبدأ إنتاج بعض فئات النقد المصرية "الجنيه المصرى" في صورة النقود البلاستيكية فى 2020 من مطبعة البنك المركزى المصرى الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "دانيال كوتس"، رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية الأمريكي، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة.

أعلن العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمى للعاصمة الإدارية الجديدة عن الانتهاء من تخصيص حوالى 1600 فدان لتنفيذ وإنشاء الحى الدبلوماسى والسفارات، مشيرا إلى أنه تم المخاطبة والتنسيق مع وزارة الخارجية واستقبال الوفود الأجنبية، مؤكدا أنه حتى الآن استقبلت شركة العاصمة الإدارية نحو ٥٠ طلبا من سفارات وجهات أجنبية وبعثات دبلوماسية لإنشاء وحدات إدارية خاصة بهم.

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن المختلفة عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، انتشار 8 شائعات فى 4 أيام فى الفترة من 1 وحتى 4 ديسمبر الجارى، فتواصل المركز مع الجهات المعنية لتوضيح حقيقة هذه الشائعات.

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفعت إلى 44.513 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2018 مقارنة بنحو 44.501 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2018، بارتفاع قدره نحو 12 مليون دولار.

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستعداد للامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول اثانوى فى أول امتحان بالثانوية العامة التراكمية، الذى يبدأ 13 يناير المقبل وينتهى 24 من نفس الشهر.

أعلنت إدارة المدرسة الدولية المصرية الحكومية بالشيخ زايد عن فتح باب التقدم للعام الدراسى الجديد 2019،2020، وفق الشروط التالية.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم "إيريك ترابييه"، الرئيس التنفيذى لشركة "داسو" للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

قدم الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى خلال فعاليات معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية " إيديكس 2018"، مثالا عمليا ونموذجيا كـ"شعلة نشاط" متحركة داخل المعرض، عبر لقاءات متعددة ومتواصلة مع ضيوف المعرض.

أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح أنه كان واثقا من براءة مستشفى 57357 ، مما نسب اليها من اتهامات كيدية خلال الفترة الماضية منها المضاربة بأموال التبرعات فى البورصة أو إهدار هذه الأموال فى رواتب لأقارب كبار العاملين بالمستشفى،أو إجراء تجارب سريرية على المرضى، الأمر الذى فندته وزارة التضامن الاجتماعى فى تقرير شامل بعد تحقيقات مكثفة ومراجعة شاملة لكل مستندات المستشفى استغرق خمسة أشهر.

بعد سلسلة الاحتجاجات وأعمال الفوضى والشغب التى شهدتها فرنسا على يد "السترات الصفراء"، تراجعت حكومة رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب عن قرارها بشأن أسعار الوقود، معلنة رفع الضرائب على المحروقات لمدة 6 أشهر، فى محاولة لاحتواء موجة الغضب التى خلفت عشرات المصابين فى مواجهات ممتدة بين الأمن والمحتجين.

بذريعة واهية تهدف لزعزعة أمن واستقرار لبنان، واستفزازه عسكرياً أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه أطلق عملية عسكرية واسعة على طول الحدود مع لبنان أطلق عليها اسم "درع الشمال" بزعم الكشف عن الأنفاق التى يحفرها حزب الله داخل إسرائيل.

اعتادت، منى البرنس، الأستاذه الجامعية المفصولة من جامعة قناة السويس، إثارة الجدل حولها فى مواقع السوشيال ميديا، من خلال عدة وقائع مختلفة، كان آخرها، إعلانها أنها التقت خلال الساعات الماضية بسفير إسرائيل، ديفيد جوفيرين، لتؤكد على أنها لا تبحث عن شهرة بل تبحث عن مصلحتها.

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لأحد المواطنين ورد خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم تمويل شراء السيارة من البنك.

بدأت حياتها من الصفر حتى أصبحت من أكبر أصحاب المكتبات فى محافظة سوهاج، فى البداية قامت بتصنيع الوسائل التعليمية والمجسمات والعرائس فى منزلها، وشيئا فشيئا كبر مشروعها بعد قيامها بتوزيع منتجاتها على عدد كبير من مدارس محافظة سوهاج، وعندما أرادت توسيع نشاطها توجهت إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بسوهاج.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 13.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 721.903 مليار جنيه.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فى مصر بقيمة جنيهين بمستهل التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 4-12-2018 حيث سجل الذهب عيار 21 فى سوق الصاغة حوالى 619 جنيها للجرام.

"انتحار شاب بعد انفصاله عن حبيبته.. انتحار طالبة بعد امتحان الثانوية العامة.. انتحار طفل بسب التنمر من زملائه فى المدرسة"، جميعها حوادث نسمعها دائما على شاشات التليفزيون ونقرأها فى الصحف، فضلا عن ذلك هو انتحار المشاهير والموت الغامض والقصص التى لا نعلم عنها شيئا، وفى حقيقة الأمر الانتحار هو نتيجة لمرحة صعبة تسمى "الاكتئاب".

أفادت وسائل إعلام ماليزية، اليوم الثلاثاء، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 26 آخرين بجروح جراء انفجار وقع فى مركز تجارى بالجزء الماليزى من جزيرة كليمنتان.

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

تنازل كلا من حميدو جميل البرنس المحامى ووحيد الكيلانى وعمرو عبد السلام عن البلاغ الذى تقدموا به أمام النائب العام باتهام الفنانة رانيا يوسف بخدش الحياء العام وارتكاب فعل فاضح خلال المهرجان.

ضرب جيما الإثيوبي موعداً مع النادي الاهلي في دور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تعادل 2 – 2 مع تيليكوم الجيبوتي في المباراة التي جمعتهما اليوم بإثيوبيا، في "إياب" دور الـ 64 من منافسات البطولة.

كشف لاعب نادى غزة الفلسطينى حامد حمدان تفاصيل توقيعه للنادى الأهلى لمدة 5 سنوات، مشيرا إلى أن الكابتن علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالنادى الأهلى كان له دور كبير فى حسم الصفقة، مؤكدا أن قيمة الصفقة يتم حسمها مع مسئولى النادى الأهلى قريبا.

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم عن المكافآت التى صرفها إلى الأندية التى شارك لاعبوها ببطولة كأس العالم 2018، والتى أقيمت الصيف الماضى بروسيا.

ساعات قليلة تفصل إدارة الأهلى عن التعاقد مع المدير الفنى الجديد الذى سيخلف الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج، وتم إسناد المسئولية لمحمد يوسف لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى جديد، ليترشح العشرات من المدربين ليتم الاستقرار فى النهاية على المفاضلة بين الرباعى ديسابر وكارينيو ورامون دياز ومانويل جوزيه.