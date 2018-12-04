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منظمة التجارة العالمية تحذر من أزمة فى سوق السيارات

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 04:19 م
منظمة التجارة العالمية تحذر من أزمة فى سوق السيارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز
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حذرت منظمة التجارة العالمية اليوم الثلاثاء من أن النظام العالمى للتجارة الدولية يواجه أزمة، مع تجمع رؤساء شركات صناعة السيارات الألمانية فى واشنطن لتفادى رسوم محتملة على واردات الولايات المتحدة من السيارات الفاخرة.

واستٌدعى كبار المسؤولين فى دايملر وبى.إم.دبليو وفولكسفاجن إلى الولايات المتحدة للاجتماع مع المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض لارى كودلو لمناقشة المساعى الأمريكية لإعادة التوازن للتجارة العالمية.

ويأتى الاجتماع بعد أشهر من تحذير الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأنه ربما يفرض رسوما كبيرة على السيارات المستوردة، وبعد أيام من توصله إلى هدنة فى حرب تجارية على نطاق أوسع مع الصين.

وقال كارل برونر نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية فى مؤتمر لصناعة السيارات بفولفسبرج فى ألمانيا "يمر النظام بأزمة، وسنرى كيف سيتطور ذلك".

وحذر برونر من أن التجارة العالمية والرخاء لا يمكن استمرارهما عندما تتخذ دول كبيرة إجراء أحاديا يخالف القواعد والمبادئ المعتادة.

وتابع "نحتاج يقينا قانونيا وقدرة على التنبؤ، وإذا فعل الجميع ما يريدونه فقط ، فسينتهي الأمر"، مضيفا أن زيارة رؤساء شركات صناعة السيارات الألمانية ربما تساعد إدارة ترامب في إدراك أثر الرسوم على التجارة العالمية.

 

 


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