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الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:51 م
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مناظرة 1936 حالة فى قافلة جامعة جنوب الوادى بمدينة القصير بالبحر الأحمر

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:51 م
مناظرة 1936 حالة فى قافلة جامعة جنوب الوادى بمدينة القصير بالبحر الأحمر جانب من أعمال القافلة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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نظم قطاع خدمة المجتمع بجامعة جنوب الوادى، قافلة طبية بمدينة القصير محافظة البحر الاحمر على مدار ثلاثة ايام متتالية، تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة واشراف الدكتور يوسف غرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
 
وقعت القافلة الكشف الطبى وتقديم العلاج المجاني لـ 1936 حالة حيث تم توقيع الكشف الطبي في اليوم الاول على الحالات الاتية الرمد 128 حالة والانف والاذن 95 حالة و الباطنة 110 حالة والاطفال 120 حالة والمسالك 38 حالة والعظام 97 حالة والصدرية 26 حالة.
 
وفى اليوم الثاني الرمد 107 حالة والانف والاذن 97 حالة والعظام 115 حالة والمسالك 38 حالة والباطنة 92 حالة والاطفال 125 حالة.
 
وفى اليوم الثالث الرمد 141 حالة والانف والاذن 115 حالة والعظام 185 حالة والمسالك 45 حالة والباطنة 104 حالة والاطفال 147 حالة و الصدرية 62 حالة.
 
 
 

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