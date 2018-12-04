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الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:57 م
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مفاوضو الحوثيين يتوجهون للسويد للمشاركة فى محادثات السلام اليمنية

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:25 م
مفاوضو الحوثيين يتوجهون للسويد للمشاركة فى محادثات السلام اليمنية الحوثيين
أ ش أ
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من المتوقع أن يغادر وفد الحوثيين اليمنيين إلى السويد اليوم الثلاثاء لحضور محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة وهي الأولى منذ 2016 وسط ضغوط غربية لإنهاء الحرب التي دفعت الدولة الفقيرة إلى شفا مجاعة.

وأودى الصراع المستمر منذ نحو أربع سنوات بحياة الآلاف وأثار أكثر الأزمات الإنسانية إلحاحا في العالم الآن. ويدور الصراع بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات اليمنية المدعومة من تحالف يدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تقوده السعودية والإمارات.

قال مسؤول من الحوثيين لرويترز إن فريقهم سيسافر على طائرة كويتية برفقة مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن الذي وصل إلى العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون أمس الاثنين.

ومن المتوقع أن يسافر وفد الحكومة أيضا بعد ضمان حضور وفد جماعة الحوثي بعد أن سمح التحالف بإجلاء 50 من جرحاها لعلاجهم في سلطنة عمان أمس الاثنين. وانهارت محادثات سابقة كانت مقررة في جنيف في سبتمبر أيلول بسبب عدم حضور الحوثيين.

 


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