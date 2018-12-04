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مصر تبدأ إنتاج النقود البلاستيكية بمطبعة "المركزى" بالعاصمة الإدارية 2020

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:09 م
مصر تبدأ إنتاج النقود البلاستيكية بمطبعة "المركزى" بالعاصمة الإدارية 2020 الجنيه المصرى
كتب - أحمد يعقوب
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علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة، أن البنك المركزى المصرى، سوف يبدأ إنتاج بعض فئات النقد المصرية "الجنيه المصرى" في صورة النقود البلاستيكية فى 2020 من مطبعة البنك المركزى المصرى الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن إنتاج فئات النقد المصرية الجديدة، سوف يتم بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة فى العالم.

وتتميز النقود البلاستيكية، بالمرونة والقوة، والسمك الأقل، والتى تتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل فى درجة تأثرها بالأتربة، وهى صديقة للبيئة، وذات قابلية أقل كثيرًا فى التلوث مقارنة فئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.


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النقود البلاستيكية




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