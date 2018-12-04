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مصرع ناظر محطة عجرود بالسويس وعامل بالسكة الحديد أسفل قطار بضائع

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 09:53 م
مصرع ناظر محطة عجرود بالسويس وعامل بالسكة الحديد أسفل قطار بضائع قطار بضائع
السويس – السيد فلاح
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لقى ناظر محطة قطار عجرود، وعامل بالسكة الحديد بمحافظة السويس، اليوم الثلاثاء، مصرعهما إثر دهسهما أسفل قطار البضائع بمنطقة عجرود بالقرب من طريق "السويس- القاهرة"، كما أصيب أيضًا سائق القطار ونقل إلى مستشفى السويس العام، ونقلت جثتا المتوفين إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

 

تلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارًا من قوات تأمين الطرق بمصرع مصطفى عبدالعظيم، ناظر محطة قطار عجرود، وزميله جمال عيد عامل، بالسكة الحديد بعدما دهسهما قطار البضائع بمنطقة عجرود.


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