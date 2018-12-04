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الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 03:24 م
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مصرع طيارين إثر تحطم طائرة عسكرية أرمينية خلال مهمة تدريب

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:53 م
مصرع طيارين إثر تحطم طائرة عسكرية أرمينية خلال مهمة تدريب طائرة عسكرية ارشيفية
أ ش أ
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لقى طيارين مصرعهما إثر تحطم إحدى الطائرات المقاتلة أثناء مهمة تدريب معتادة.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية أرتسرون هوفهانيسيان قوله إن طائرة من طراز "سو-25" أقلعت من مدينة "غيومري" وتحطمت في الجبال بالقرب من "ماراليك" في شمال غرب أرمينيا.. ولم يتضح على الفور السبب وراء وقوع حادث التحطم.

يذكر أن طائرة هي "سو-25" طائرة هجوم أرضي ذات محركين صممت في الاتحاد السوفييتي في سبعينيات القرن الماضي، ولا تزال في الخدمة في روسيا والعديد من دول الاتحاد السوفييتي سابقا.


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