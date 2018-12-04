مستقبل وطن بالبحيرة يكرم المتفوقين من ذوى الاحتياجات الخاصة.. صور

كتب محمد صبحى

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، احتفالية كبرى بالصالة المغطاة بمدينة دمنهور، لتكريم عدد من المتفوقين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، بمشاركة عدد كبير من أعضاء الحزب.

وشهدت الاحتفالية، تقديم فقرات ترفيهية وغنائية وتوزيع بعض الجوائز العينية وشهادات التقدير على المواطنين المتفوقين من ذوى الاحتياجات الخاصة وسط أجواء من السعادة .



احتفالية حزب مستقبل وطن بالبحيرة بالمتفوقين من ذوى الاحتياجات الخاصة



احتفالية حزب مستقبل وطن بالصالة المغطاه بالبحيرة بذوى الاحتياجات الخاصة



جانب من احتفالية حزب مستقبل وطن بالمتفوقين من ذوى الاحتياجات الخاصة



جانب من احتفالية حزب مستقبل وطن