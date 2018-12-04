video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مسئول إيطالى يشيد بتجربة قناة السويس ويطالب بتطبيقها فى ميناء "بارى"

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:44 م
مسئول إيطالى يشيد بتجربة قناة السويس ويطالب بتطبيقها فى ميناء "بارى" قناة السويس
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

قال "أوجو باترونى" رئيس ميناء بارى والجنوب الإيطالى إن مصر مثل يحتذى به، واستطاعت فى غضون عامين مضاعفة قدرات قناة السويس والمنطقة الصناعية الخاصة بها، مطالبا بالاقتداء بالتجربة المصرية وتنفيذ مشروع تطوير ميناء بارى وربطه بالمنطقة الصناعية خلال عامين عبر خط سكة حديد.

ووفقا لموقع "لا جاثيتا ديل ميثوجورنو" الإيطالى فإن مشروع تطوير ميناء بارى وربطها بخط سكة حديد مع المنطقة الصناعية هدفه تسهيل حركة المرور من وإلى الميناء، كما يمكنها تحويل اقتصاد المنطقة بأكملها.

وأشار رئيس الميناء إلى أن تطوير الميناء فى منطقة "زيس" سيكون جديدا وسيضاعف الاقتصاد، ويهدف إلى جذب السفن الكبيرة".

وأكد أنه لابد من تطبيق اللوائح الأوروبية ولكن بتقليل وقت الإجراءات الخاصة بنسبة 30% -40% لكى لا يتم إضاعة الوقت وتطوير الميناء بشكل سريع، مثلما حدث مع تطوير قناة السويس.

وستصبح ميناء بارى نوع من المناطق الحرة، وسيتم تسهيل التبادلات بفضل القوانين المبسطة وفقا للمناذج الأوروبية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المدعى العام الإيطالى: تعاوننا مع مصر مستمر فى قضية "ريجينى"

48 % من الأسر الفنزويلية تحت خط الفقر بسبب الأزمة الاقتصادية

صحيفة إيطالية: تعامل البرلمان الإيطالى مع نظيره المصرى هراء.. والقاهرة مهمة

ايطاليا

بارى

ميناء بارى

مصر

قناة السويس




لا تفوتك
الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة