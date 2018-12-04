مسئول إيطالى يشيد بتجربة قناة السويس ويطالب بتطبيقها فى ميناء "بارى"

كتبت فاطمة شوقى

قال "أوجو باترونى" رئيس ميناء بارى والجنوب الإيطالى إن مصر مثل يحتذى به، واستطاعت فى غضون عامين مضاعفة قدرات قناة السويس والمنطقة الصناعية الخاصة بها، مطالبا بالاقتداء بالتجربة المصرية وتنفيذ مشروع تطوير ميناء بارى وربطه بالمنطقة الصناعية خلال عامين عبر خط سكة حديد.

ووفقا لموقع "لا جاثيتا ديل ميثوجورنو" الإيطالى فإن مشروع تطوير ميناء بارى وربطها بخط سكة حديد مع المنطقة الصناعية هدفه تسهيل حركة المرور من وإلى الميناء، كما يمكنها تحويل اقتصاد المنطقة بأكملها.

وأشار رئيس الميناء إلى أن تطوير الميناء فى منطقة "زيس" سيكون جديدا وسيضاعف الاقتصاد، ويهدف إلى جذب السفن الكبيرة".

وأكد أنه لابد من تطبيق اللوائح الأوروبية ولكن بتقليل وقت الإجراءات الخاصة بنسبة 30% -40% لكى لا يتم إضاعة الوقت وتطوير الميناء بشكل سريع، مثلما حدث مع تطوير قناة السويس.

وستصبح ميناء بارى نوع من المناطق الحرة، وسيتم تسهيل التبادلات بفضل القوانين المبسطة وفقا للمناذج الأوروبية.