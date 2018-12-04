مرزوق الغانم يسلم وزير الخارجية نسخة من دستور الكويت المستمد من نظيره المصرى

كتب : أحمد جمعة

سلم رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم وزير الخارجية سامح شكرى نسخة من الدستور الكويتى والذى يستمد بنوده من الدستور المصرى، اليوم الثلاثاء، وذلك أثناء زيارة شكرى للعاصمة الكويتية لترأُس أعمال الدورة الثانية عشر للجنة المصرية الكويتية المشتركة على مستوى وزيرى خارجية البلدين.

وقال المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى ثمن فى بداية اللقاء قوة ومتانة العلاقات التى تجمع بين البلدين، والتى تعد امتدادًا للروابط التاريخية وقيم التآخى التى دائمًا ما جمعت بينهما، ومشيدًا بما وصلت إليه العلاقات من مستويات متميزة على كافة الأصعدة فى ظل حرص قيادتى البلدين على ترسيخ أطر التعاون الاستراتيجى والاقتصادى بين الجانبين.

وأضاف المُتحدث الرسمى للخارجية، أن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء على الدور الحيوى الذى يضطلع به البرلمان فى كلا البلديّن لتعزيز مسار العلاقات الثنائية وعلى نحو يُسهم فى الارتقاء بالتعاون القائم بين البلديّن على المستوييّن الشعبى والرسمى.

وأوضح حافظ فى تصريحاته، أن اللقاء تناول أيضًا مجمل التطورات التى تشهدها المنطقة العربية، حيث أكد الوزير شكرى فى هذا الصدد على التزام مصر بتعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية، وتحقيق وحدة الصف العربى فى مواجهة كافة التحديات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، على أن مرزوق الغانم أكد من جانبه على العلاقات الوثيقة والأخوية التى تجمع بين البلديّن، والمكانة المتميزة التى تحظى بها مصر لدى جموع الشعب الكويتى، ورمزية ودور مصر وجيشها فى تحرير الكويت، مشيدًا بالدور البنّاء الذى تضطلع به الجالية المصرية فى الكويت.

وقام الغانم فى نهاية اللقاء بتسليم الوزير شكرى نسخة من الدستور الكويتى والذى يستمد بنوده من الدستور المصرى، فضلًا عن نموذج مصغر لمجلس الأمة الكويتى، معربًا عن تطلع الجانب الكويتى لتكثيف آليات التشاور وتنسيق المواقف مع مصر خلال الفترة المقبلة للدفع بآفاق العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة، فضلًا عن تعزيز آليات العمل المشترك بين البلديّن لتدعيم جهود تحقيق التضامن ووحدة الصف العربى فى مواجهة التحديات المتفاقمة التى تشهدها المنطقة باعتبار مصر ركيزة أساسية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.