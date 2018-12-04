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ويؤكد: حققنا نقلة كبيرة فى التعامل مع المشاكل..

مدير "شكاوى الوزراء" لخالد أبو بكر: رئيس الحكومة يتابع بعض الشكاوى بنفسه

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:48 م
مدير "شكاوى الوزراء" لخالد أبو بكر: رئيس الحكومة يتابع بعض الشكاوى بنفسه برنامج "الحياه اليوم"
كتب محسن البديوى
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كشف الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، كواليس تعامل الحكومة مع شكاوى المواطنين، موضحًا أنه يتم استقبال شكاوى المواطنين بـ"الكول سنتر" ويتم تسجيلها على البوابة الإليكترونية للمنظومةـ ويتم التعامل والإطلاع على ما يتم تسجيله من شكاوى، وإعطاء درجات أولوية وفقا لطبيعة كل شكوى وظروفها.

 

وأوضح خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" مع خالد أبو بكر على شاشة "الحياة"، أن المنظومة هى عبارة عن فتح قنوات اتصال بين الدولة والمواطنين فى كافة ربوع الدول المصرية عندما تواجههم أية عقبات أو مشاكل وقت حصولهم على أى خدمة أو حق من الحقوق التى تكفلها الدولة والدستور والقانون للمصريين، مشيرا إلى انه يوجد غرفة تعمل على مدار 24 ساعة مخصصة لحالات الطوارئ،  للتفاعل السريع مع الاستغاثات وخاصة المتعلقة بالصحة.

 

وأضاف أنه سيتم تلقى شكاوى المواطنين بمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء على الخط الساخن 16528، مضيفًا: "رئيس الوزراء يتابع بعض الشكاوى بنفسه، والحكومة منفتحة جدًا على كل ما يثار فى وسائل الإعلام وتلتقط ما يتم تداوله، وهناك نقلة كبيرة فى التعامل مع شكاوى المواطنين".

 

 

وذكر أن هناك عدد من القضايا التى تعكف المنظومة على حلها، أبرزها شكاوى التعليم، وتراكمات القمامة، مشيرًا إلى أن المنظومة استقبلت أكثر من 42 ألف رسالة من المواطنين حول وجود بؤر قمامة.


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