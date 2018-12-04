مدير شركة فرنسية: مشاركتنا بـ"إيديكس" فرصة كبيرة للانطلاق نحو أفريقيا

كتبت: إنجى مجدى

قال ماثيو جوبيرت، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لشركة "سوكرينام" الفرنسية، المختصة بإنتاج مراكب الدوريات لحرس الحدود البحرى بالإضافة إلى سفن الصيد، أن مصر ربما تكون بوابتهم للانطلاق نحو الاستثمار فى المنطقة، مؤكدا أن مشاركتهم فى المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية ذو أهمية خاصة.

وقال جوبيرت، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المعرض ذو أهمية خاصة لهم وللشركات الأخرى التى تستهدف الاستثمار فى السوق المصرية أو غيرها من الأسواق فى الشرق الأوسط وأفريقيا. مشيرا إلى أن البحرية الفرنسية والبلجيكية تعتمد على منتجاتهم، معربا عن سعادته للإقبال الكبير الذى شهده المعرض فضلا عن ممن أبدوا اهتمامهم بمنتجات الشركة، آملا أن تجد منتجاتهم سوقا كبيرا فى مصر.

وكشف عن أنه ناقش الكثير من الأمور مع الشركاء المحليين المحتملين فى مصر، موضحا أنهم يسعون إلى إدماج ونقل التكنولوجيا التى لديهم مع أولئك الشركاء المحتملين، كما أنهم سيسعون فى الفترة المقبلة إلى مواصلة وتطوير هذا التعاون وطرح بعض البرامج والمشروعات الجيدة على البحرية المصرية.

وأعرب جوبيرت عن إعجابه للعدد الكبير من الشركات الكبيرة المشاركة والإقبال الكبير قائلا: "هذا رائع جدا بالنسبة إلى أنه أول معرض من هذا النوع يقام فى المنطقة، فهى بداية جيدة للغاية". موضحا أن حجم الاستثمار المستهدف من جانبهم يعتمد على البرامج التى سوق يقدمونها، وأضاف: "نحن شركة تعمل باستثمارات تبلغ 70 مليون يورو بشكل رئيسى داخل فرنسا.. ليس لدينا شركاء فى المنطقة لكن مصر ربما تكون بوابتنا".