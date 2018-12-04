محافظ كفر الشيخ يناقش المخزون الاستراتيجى وتوزيع أسطوانات الغاز بالمحافظة

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش الدكتور اسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، والمهندس أحمد عبدالمطلب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الغاز "بوتاجاسكو" احدى شركات قطاع البترول، اليوم الثلاثاء، توسيع نشاط الشركة لخدمة المواطنين وتوصيل أسطوانات البوتجاز بأسعار رسمية، ولإسناد مستودعات الغاز التابعة للمحافظة وأيضا بكل من مراكز بلطيم وسيدى سالم إلى مستودعات الشركة بالمحافظة.

يأتى ذلك بحضور المهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، والمحاسب مصطفى عبدالفتاح مساعد رئيس الشركة، والمحاسب يحيى جاد، مساعد العمليات فى الشركة، ومحمد عبدالمعين، مدير عام العمليات البحرية، وليد خلف، مدير عام مساعد كفرالشيخ، والمحاسب مصباح الشيخ، مدير عام إدارة المتابعة التموينية بمكتب المحافظ، وأحمد خلف، مدير مبيعات كفرالشيخ.

وقال محافظ كفرالشيخ، تم بحث توسيع نشاط الشركة لخدمة المواطنين وتوصيل أسطوانات البوتجاز بأسعار رسمية، ولإسناد مستودعات الغاز التابعة للمحافظة وأيضا بكل من مراكز بلطيم وسيدى سالم إلى مستودعات الشركة بالمحافظة، لافتاً أن الشركة المصرية لنقل الغاز (بوتاجاسكو) إحدى الشركات المملوكة للدولة التابعة إلى وزارة البترول وهى احدى ركائز الوزارة فى توزيع غاز البوتاجاز فى جميع انحاء الجمهورية ومحافظة كفرالشيخ وهى التى تعمل دائماً على توفير الأسطوانات للمواطنين بالسعر الرسمى المدعم من قبل الدولة طوال فترات العام وبخاصة أثناء فترات تغيرات الطقس بفصل الشتاء، وان الشركة تعمل جاهدة لتوفير اسطوانات الغاز بجميع مناطق المحافظة بالتنسيق الدائم مع التموين وضمان الاحتياطى الاستراتيجى للمحافظة.

من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة بوتجازكو: إنه تم بحث موقف مخزن بلطيم ومخزن سيدى سالم للغاز بشأن وجودهم فى الكتلة السكنية ويمكن استغلالهم كخدمات للشركة، مقدماً الشكر للدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ على دعمه لخدمات المواطنين وتحقيق التنمية على أرض المحافظة .

كما شارك الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيح، فى فعاليات ورشة عمل التعاقدات الحكومية للتعريف بالقانون 182 لسنة 2018، للتعاقدات الحكومية، وذلك بحضور المهندس راضى أمين، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب زينهم عيسى، وكيل وزارة المالية بكفر الشيخ، والدكتور إبراهيم مدين ممثلا عن قطاع الحسابات والمديريات المالية، والدكتور إبراهيم فيود، والمحاسب مختار مختار مدير عام حسابات الديوان، مديرى الوحدات الحسابية والشئون المالية والعقود والمشتريات بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات وجامعة كفرالشيخ والإدارات الفرعية، تحت رعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ.

وتناولت ورشة العمل التعريف بالقانون 182 لسنة 2018 للتعاقدات الحكومية، والذى ينظم إجراءات تخطيط وتنفيذ التعاقدات العامة، ومتابعة تنفيذ العقود، تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وتكافؤ الفرص، تطبيق اساليب الادارة الحديثة والانتقال لمسايرة التطورات الاقتصادية وتلبية احتياجات الجهات الادارية بفاعلية، توفير معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع الاعمال مع الجهات الادارية وفى ذات الوقت منع ممارسات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار، تشجيع الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون على تبنى الحلول والمبادرات الابتكارية والتقنيات المتطورة عند التعاقد على تلبية احتياجاتها، وكذلك تبنى سياسات التعاقد المستدام، تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للمنافسة فيما يتم طرحة من عمليات، مما يسهم فى تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية .

كما ناقش محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملة الموسعة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظة، مع المهندس راضى أمين، السكرتير العام، والمحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام المساعد والمهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة، واللواء خالد إسماعيل، مساعد مدير الأمن، والمهندس محمد غانم، مدير عام الإصلاح الزراعى، والمهندس السيد النادى، المراقب العام للتنمية والتعاونيات.

واستطرد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تقوم بحملات مكبرة بالتعاون مع مديرية الأمن وجميع اجهزة المحافظة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بجميع مراكز ومدن المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية التى هى حق للأجيال القادمة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد بالأجهزة المعنية تزامنا مع تنفيذ هذه الإزالات وعقد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف عمليات الفرعية بالمراكز والمدن بشكل دائم لمتابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .

وأكد محافظ كفر الشيخ، على استمرار الحملة لحين تحقيق الإزالة بنسبة 100 %، وإزالة كافة التعديات، مقدماً الشكر لرجال الأمن على جهودهم المتميزة ومساعدة الأجهزة التنفيذية فى تقديم خدماتهم وإزالة ماتم حصره من تعديات.

وناقش محافظ كفرالشيخ، شكاوى وطلبات المواطنين بشأن البطاقات التموينية، وفتح باب التظلمات بجميع مكاتب التموين يومياً لتصحيح البيانات وتدقيق بيانات البطاقات التموينية، لضمان سلامة وتنقية قواعد البيانات وصرف المخصصات التموينية للمستحقين، مؤكداً على توافر المواد التموينية والاحتياطى الاستراتيجى والتفتيش على مستودعات الغاز والبوتاجاز، وذلك بحضور المهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، والمحاسب مصباح الشيح مدير عام إدارة المتابعة التموينية بمكتب المحافظ.