محافظ كفر الشيخ يضع حجر أساس عددٍ من المشروعات بـ300 مليون جنيه

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه لأول مرة سيتم توفير التيار الكهربائي اللازم للجزيرة الخضراء وتوابعها من منطقة كهرباء كفرالشيخ، وذلك بعد تشغيل لوحة كهرباء أبوخشبة الجديدة والاستغناء عن المصدر القديم للكهرباء من محافظة البحيرة، لضمان استقرار التيار ودعم مشروعات التنمية.

أضاف أنه تم تنفيذ خطة طموحة لتغيير كابلات الكهرباء الهوائية إلى كابلات أرضية بتكلفة 25 مليون جنيه، لافتاً أن محافظة كفرالشيخ ستشهد طفرة قوية بقطاع الكهرباء خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المخصص التقديري للمحافظة كان مبلغ 200 مليون جنيه، وتم الاتفاق بمتابعة وزارة المالية ووزارة التخطيط ليصل المخصص إلي 970 مليون جنيه بما يخدم مصلحة المواطنين، مؤكدا أن المواطن سيشعر بالتغييرات علي مدي أربعة أشهر حتي يتم تكامل الشبكة، ورؤية النتائج الايجابية المتكاملة التي لها أثر ملموس وحقيقي علي تحسين جودة خدمة الكهرباء بكفرالشيخ.

كما افتتح محافظ كفرالشيخ، مركز شباب برج مغيزل بتكلفة 1.2 مليون جنيه، على مساحة 1000 متر مربع، ويضم ملعب خماسي بالنجيل الصناعي، يتضمن المبنى الإدارى على مساحة 200 متر والذى تم افتتاحه اليوم بتكلفة إنشاء 1.2 مليون جنيه بمدة تنفيذ 8 شهور، ويضم مركز الشباب ملعب خماسى وتنجيله بالنجيل الصناعى.

ووضع محافظ كفرالشيخ حجر الأساس لملعب مركز شباب الجزيرة الخضراء، على مساحة 1125 متر مربع، والذى تنفذه إحدى شركات الإنتاج الحربى باعتماد قدره 250 مليون جنيه_2016، كما التقى محافظ كفرالشيخ، بعدد كبير من أهالي الجزيرة الخضراء، استمع لمطالبهم والتي كان منها المطالبة بإنشاء مشروع صرف صحى بالجزيرة الخضراء ورصف طريق القرية وتوفير فرص عمل للشباب، والتقى بمحافظ كفرالشيخ، عدد من المواطنين من أهالي برج مغيزل ليستمع لطلباتهم ومقترحاتهم، وكان من بينها طلب بناء محلات تجارية على السور الرئيسي لمركز الشباب لتحقيق هامش ربح للمركز وتوفير فرص عمل للشباب، وحل مشكلة عجز المدرسين بمدارس برج مغيزل والوحدة القروية للجزيرة الخضراء لبعض المواد بالمدارس التى تعانى عجزاً منذ بدء الدراسة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة التربية والتعليم بحل مشكلة العجز بمدارس برج مغيزل والجزيرة الخضراء، وإعادة توزيع المعلمين بإدارة مطوبس التعليمية بشكل جيد لسد العجز، فضلاً عن طلب المواطنين بتطهير ترعة الرشيدية ببرج مغيزل، مكلفاً رئيس مركز ومدينة مطوبس ووكيل وزارة الري بسرعة تطهير ترعة الرشيدية وإزالة المخلفات ورفع مستوى النظافة بالقرية، وكلف " المحافظ " برصف طريق قرية برج مغيزل، وغيرها من طلبات المواطنين.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، انه تم تشغيل 8 فصول لمحو الأمية ضمن الخطة الاستراتيجية الطموحة لمحو الأمية بمركز شباب برج مغيزل والتي تضم 160 دارس حتى الآن وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية ومديرية الشباب والرياضة، مقدماً الشكر لأهالي برج مغيزل والقائمين على فصول محو الأمية ببرج مغيزل.

وأشار إلى أن مدارس التربية والتعليم والفصل الواحد والتعليم المجتمعي، والجمعيات الزراعية ومراكز الشباب، والأوقاف، تفتح أبوابها لاستقبال الدارسين، وتستهدف محو الأمية في العزب والقرى والمدن، مع تكثيف الرقابة والمرر اليومي وغرفة عمليات رئيسية بالمحافظة لمتابعة سير أعمال الحملة القومية لمحو الأمية بكفرالشيخ.



كما افتتح الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، مدرسة نجية سلام الرسمية للغات الجديدة بتكلفة 3.3 مليون جنيه، بادارة مطوبس التعليمية، لخفض الكثافة بالفصول وتحسين جودة التعليم بالمدارس، وذلك بحضور اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمحاسب علاء سلام، والمحاسب فتحي الشرقاوي، أعضاء مجلس النواب، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة، رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكفرالشيخ، والمهندس وفائى الشناوى، مدير عام المشروعات بفرع الهيئة، وعدد من القيادات التنفيذية.