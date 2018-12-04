محافظ قنا: رفع 3 آلاف و248 طن مخلفات بمدينة قوص

قنا - وائل محمد

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص نجحت فى رفع 3 الآف و 248 طن مخلفات خلال الحملات التى شنتها فى النصف الثانى من شهر نوفمبر الماضى.



وأوضح الهجان أن المخلفات التى تم رفعها عبارة عن 1050 طن تراكمات قديمة و 2198 طن قمامة وتراكمات ونواتج تطهير ترع ومصارف بالمدينة وعدد من القرى التابعة لها مؤكدا ان ذلكيأتى فى اطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإهتمام بمستوى النظافة بالمراكز والقرى.



واكد المحافظ أننا نعمل على تطوير وتحسين الأداء والخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة كما اننا نقف ضد أي تعدي أو مخالفة للقانون مهما كان شأنها على أن يتم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة.



