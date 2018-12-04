محافظ بني سويف: نحقق أعلى من المستهدف يوميا فى تنفيذ مبادرة "100 مليون صحة"

قال المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، إن المحافظة تحقق أعلى من المستهدف يوميا فى حملة 100 مليون صحة، والتى انطلقت مرحلتها الثانية، السبت الماضى، مشيراً إلى أنه تم الكشف على 108 ألف و718 مواطنا بنسبة وصلت إلى 113 % حتى أمس الإثنين، مؤكدا على أنه يتابع سير العمل فى تنفيذ المبادرة على مدار الساعة من خلال الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة والتى تم تشكيلها لمتابعة هذا الملف، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الحكومة فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير اليومى، الذى تعده مديرية الصحة عن سير العمل فى المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية بالمحافظة، حيث كشف التقرير عن تزايد إقبال المواطنين المترددين على مقرات الحملة الثابتة والمتحركة، ووصل العدد الاجمالى للحالات التى تم فحصها أمس الأثنين، ثالث أيام الحملة إلى (108718) مواطنا بمختلف مراكز المحافظة.

حيث تم أمس الاثنين فحص 38 ألف و804 مواطنا بزيادة عن المستهدف اليومى بـ 6 ألاف و764 مواطناً، بواقع 8309 مواطنا بمركز ومدينة بنى سويف، و 5728 مواطنا بمركز ومدينة الفشن، و 5985 مواطناً بمركز ومدينة الواسطى، 5376 مواطناً بمركز ومدينة اهناسيا، و5589 مواطناً بمركز ومدينة ببا، و3233 مواطناً بمركز ومدينة سمسطا، و4584 مواطنا بمركز ومدينة ناصر، ليصل إجمالى الحالات التى تم فحصها.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ المستشار هانى عبد الجابر قد أعلن السبت الماضى عن انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، والتى تستمر على مدار 3 شهو حتى نهاية فبرابر 2019، وتستهدف فحص أكثر من 1.7 مليون مواطناً بالمحافظة من خلال 194 نقطة تمركز ثابتة ومتحركة يقوم على إدارتها 534 فريق لتغطية أماكن الكشف على مستوى المحافظة، و(590) مُدخل بيانات على مستوى المحافظة لإدخال البيانات وتوعية المواطنين بأهمية المبادرة.