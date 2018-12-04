محافظ القليوبية يفتتح مجمع مدارس الخصوص بتكلفة 22 مليون جنيه

أ.ش.أ

افتتح الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، مجمع مدارس الخصوص الجديد، والذى يشتمل على مبنيين للتعليم الأساسى بهما 58 فصلا بتكلفة إجمالية 22 مليون جنيه، بمنحة من الاتحاد الأوروبى ضمن برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية.

وقال المحافظ، خلال الافتتاح يرافقه الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم وممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، اليوم الاثنين، إن مجمع المدارس الجديد يهدف إلى زيادة الفصول المدرسية بالمنطقة لتقليل كثافة الفصول وتقليل اليوم الممتد "الفترتين".

وأشار عبد الحليم إلى أنه تم توجيه جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة لدراسة إدخال مفهوم استخدام الأرض المدرسية للأنشطة الثقافية بعد ساعات اليوم الدراسى.

يذكر أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولى تقوم بالإشراف على مشروعات منحة الاتحاد الأوروبى ضمن برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية PDP والذى يستهدف تطوير عدد من المناطق العشوائية بمحافظات القاهرة الكبرى، من خلاله إنشاء مجمع مدارس بمدينة الخصوص وتغطية ترعة صنافير بمدينة قليوب، وتطوير 2 وحدة صحية بمدينة شبرا الخيمة، فضلا عن دعم منظومة المخلفات الصلبة بالمدن الثلاث مع عدد آخر من مشروعات يتم من خلال منظمات المجتمع المدني.